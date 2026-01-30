W Tatrach panują obecnie trudne i miejscami niebezpieczne warunki. Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają przed cienką pokrywą śnieżną, oblodzeniami, niskim pułapem chmur oraz silnym wiatrem. TPN apeluje do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednie przygotowanie przed wyruszeniem na szlaki.

/ Grzegorz Momot / PAP

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Trudne i miejscami niebezpieczne warunki panują w Tatrach z powodu cienkiej pokrywy śnieżnej, oblodzeń, niskiego pułapu chmur oraz silnego wiatru. Tatrzański Park Narodowy (TPN) apeluje o rozwagę.



Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, w wyższych partiach gór śnieg rozłożony jest bardzo nierównomiernie. To efekt silnego wiatru, który miejscami nawiał większe ilości śniegu w zagłębieniach terenu i w rejonach grani, a w innych miejscach całkowicie wywiał śnieg, odsłaniając lód, skały lub trawę.

TPN podkreśla, że obecna sytuacja wymaga od turystów dużego doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego planowania trasy.



Ocieplenie i zamiecie śnieżne

Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w ostatnim tygodniu w Tatrach występowało okresowe ocieplenie. Temperatury osiągały wartości dodatnie, a silny wiatr powodował zamiecie śnieżne i nieregularne odkładanie się pokrywy śnieżnej.

Pomimo opadów śniegu, nie zanotowano istotnych przyrostów – pokrywa śnieżna osiadała, a jej grubość wynosi obecnie średnio około 45 cm. To mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat dla tej pory roku.



Sprzęt zimowy i rozwaga kluczowe dla bezpieczeństwa

W Tatrach obowiązuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. Jednak, jak podkreślają służby TPN, warunki w wyższych partiach gór są wymagające i niebezpieczne dla osób bez odpowiedniego przygotowania.

"Poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz właściwego planowania trasy" – przypominają pracownicy TPN.

Tatrzański Park Narodowy apeluje, by przed wyjściem w góry zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt zimowy: raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC. Niezbędna jest także umiejętność posługiwania się tym sprzętem.





Apel do turystów

Służby podkreślają, że bezpieczeństwo w górach zależy przede wszystkim od rozsądku i odpowiedniego przygotowania. TPN apeluje o rozwagę i dostosowanie planów do aktualnych warunków pogodowych oraz własnych umiejętności.

Przed wyruszeniem na szlak warto sprawdzić aktualne komunikaty pogodowe i lawinowe, a w razie wątpliwości – zrezygnować z wyjścia w wyższe partie Tatr.



