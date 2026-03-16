Kierowcy podróżujący zakopianką muszą liczyć się z kolejnymi utrudnieniami. W nocy z poniedziałku na wtorek oraz z wtorku na środę tunel pod Luboniem Małym na drodze ekspresowej S7 zostanie czasowo zamknięty. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powodem są zaplanowane prace serwisowe.

Szczegółowy harmonogram zamknięć

Według informacji przekazanych przez Kacpra Michnę z krakowskiego oddziału GDDKiA, w pierwszą noc – z poniedziałku na wtorek ( 16/17 marca) – tunel będzie zamknięty w kierunku Zakopanego od godziny 22:00 do 6:00 rano.

Z kolei drugiej nocy, z wtorku na środę, w tym samym czasie ruch zostanie wstrzymany w kierunku Krakowa. Dodatkowo, w drugim terminie, między godziną 1:00 a 1:30, tunel będzie zamknięty w obu kierunkach.





Zakres prac i objazdy

"Prace mają charakter cykliczny i obejmują m.in. przegląd systemów oświetlenia, zasilania, sterowania, wentylacji, klimatyzacji, czujników, nagłośnienia i łączności" - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA.

Na czas przeglądu kierowcy zostaną skierowani na objazdy drogą wojewódzką nr 968 przez Mszanę Dolną, a następnie drogą krajową nr 28.

Tunel im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym w Beskidzie Wyspowym to jeden z najważniejszych elementów drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka-Zdrój. Obiekt oddany do użytku 12 listopada 2022 roku ma długość 2058 metrów i znacząco usprawnia ruch na trasie prowadzącej do Zakopanego.

Kierowcy planujący podróż w najbliższych dniach powinni uwzględnić utrudnienia i zaplanować trasę z odpowiednim wyprzedzeniem.





