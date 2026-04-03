Pięciu turystów, którzy z powodu bardzo trudnych warunków od wtorku nie mogli bezpiecznie opuścić schroniska w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, zostało w piątek ewakuowanych śmigłowcem do Zakopanego - poinformował dyżurny ratownik TOPR. W Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego
Jak przekazali ratownicy, turyści utknęli w najwyżej położonym w polskich Tatrach schronisku, bo zejście w doliny było zbyt niebezpieczne. Ewakuację przeprowadzono z użyciem śmigłowca - wszyscy zostali bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego.
W piątek otwarte zostały szlaki turystyczne na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, z wyjątkiem drogi do Morskiego Oka, która pozostaje zamknięta do odwołania - poinformował Tatrzański Park Narodowy. W Wielkanoc czynne będą wyciągi na Kasprowym Wierchu i Białce Tatrzańskiej.
W Tatrach obowiązuje czwarty stopień zagrożenia lawinowego. Piątkowa poprawa pogody i wzrost temperatury spowodowały szybkie przekształcanie się pokrywy śnieżnej - śnieg stał się ciężki i mokry, co sprzyja samoczynnemu schodzeniu lawin. Ratownicy TOPR obserwowali w różnych rejonach Tatr liczne lawiny - małe, średnie i duże. W rejonie Morskiego Oka zeszła duża lawina z Wołowego Żlebu w kierunku Czarnego Stawu pod Rysami.
TOPR podkreśla, że warunki absolutnie nie sprzyjają aktywności górskiej. Służby apelują o zaniechanie wyjść w wyższe partie gór, w szczególności powyżej schronisk oraz górnej granicy lasu.