GIS poinformował, że "niezwłocznie po otrzymaniu informacji" producent zdecydował o wycofaniu wadliwej partii oraz wszystkich pozostałych wyprodukowanych w dniu, w którym nastąpiło skażenie. Przeprowadzono też "dodatkowe czynności mające na celu eliminację zagrożenia ze środowiska zakładu".

Bakteria w partii rolady ustrzyckiej. Zagrożenie listeriozą

O wykrytym zagrożeniu producent poinformował Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach, który sprawuje nadzór nad zakładem produkcyjnym. Ten - jak czytamy - "pobrał próbki urzędowe sera w kierunku obecności Listeria monocytogenes z różnych dni produkcyjnych z różnych partii, w tym z dnia produkcyjnego, w którym nastąpiło skażenie mikrobiologiczne produktu".

Inspektorat podał, że próbki są w trakcie badania. Powiadomiono też organy nadzorujące podmioty, do których zakład dostarczył kwestionowany produkt. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania.

GIS zaznaczył, że nie należy spożywać produktu. Dodał, że spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy, która stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Leczy się ją antybiotykami.

Przekazał, że "zwierzęta zwykle przechodzą infekcję bezobjawowo, czego skutkiem może być skażenie żywności pochodzenia zwierzęcego".

Listerioza - jak dochodzi do zakażenia

Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności (m.in. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa). Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.

Inspektorat wyjaśnił, że u kobiet w ciąży może występować m.in. gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców; infekcja płodu lub noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań; u osób starszych i z obniżoną odpornością może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

Zapobieganiu zakażeniu służy m.in. stosowanie właściwych środków ochronnych na farmach zwierząt, stosowaniu obróbki termicznej żywności, unikanie przetworów mlecznych z niepasteryzowanego mleka.

W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu, należy skontaktować się z lekarzem - zalecił GIS.