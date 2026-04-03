Główny Inspektorat Sanitarny wydał w piątek ostrzeżenie dotyczące wykrycia bakterii Listeria monocytogenes w partii rolady ustrzyckiej. Spożycie zanieczyszczonej żywności może prowadzić do zachorowania na listeriozę, która zagraża głównie kobietom w ciąży, noworodkom i osobom z obniżoną odpornością.
GIS przekazał, że został poinformowany przez Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j. o wycofaniu trzech partii produktu "Rolada Ustrzycka, K- Stąd takie Dobre!" o numerach partii: W062/A, W062/B i W062/C z terminem przydatności do spożycia do 03.06.2026.
Producentem jest AGRONA Sp. z o. o. sp. k., ul. Szkolna 23,19-100 Mońki, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 20081602 WE; wyprodukowano dla: Kaufland Polska Markety sp. z o.o. sp. j., al. Armii Krajowej 47, 50‑541 Wrocław.
Partie wycofano "ze względu na wykrycie w badaniach właścicielskich obecności Listeria monocytogenes w jednej partii tego produktu".