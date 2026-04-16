W czwartek przed południem na ul. Jana Kasprowicza w Zakopanem doszło do poważnego wypadku. W rejonie Ustupu samochód osobowy zderzył się czołowo z tirem. Siła uderzenia była ogromna – wewnątrz osobówki zakleszczony został około 30-letni mężczyzna, który stracił przytomność.

Do wypadku doszło około godz. 10.00.

Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i musieli wydobyć poszkodowanego mężczyznę z rozbitego pojazdu.

Ratownicy medyczni prowadzili reanimację. 30-letni kierowca auta osobowego w ciężkim stanie trafił do szpitala.



Na miejscu pracują także policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności wypadku. Ulica Jana Kasprowicza jest całkowicie zablokowana.

Służby apelują do kierowców o omijanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w tej części Zakopanego.



