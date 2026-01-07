Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed bardzo trudnymi warunkami turystycznymi w Tatrach. Intensywne opady śniegu sprawiły, że większość szlaków jest nieprzetarta i zasypana, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna przekracza już metr.

Bardzo trudne warunki w Tatrach. Szlaki zasypane, ponad metr śniegu w Dolinie Pięciu Stawów / Shutterstock

Według służb terenowych TPN, w wielu miejscach przebieg szlaków jest całkowicie niewidoczny, co grozi utratą orientacji i zabłądzeniem. W wyższych partiach gór dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, znacznie ograniczający widzialność. Wiatr nagromadził duże ilości śniegu w formacjach wklęsłych, pod ścianami skalnymi oraz w rejonach grani, tworząc liczne zaspy.

Z danych IMGW wynika, że w Zakopanem spadło 31 cm śniegu, na Hali Gąsienicowej 56 cm, na Kasprowym Wierchu 55 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śnieżna przekracza już metr. W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

Apel do turystów: Kluczowe doświadczenie i odpowiedni sprzęt

W Tatrach utrzymuje się silny mróz. Poruszanie się w wyższych partiach gór wymaga doświadczenia w ocenie zagrożenia lawinowego oraz właściwego doboru trasy. TPN przypomina o konieczności posiadania zimowego sprzętu - raków, czekana, kasku oraz lawinowego ABC - i umiejętności posługiwania się nim.

Na początku popularnych szlaków turyści mogą korzystać ze stacji kontroli detektorów lawinowych - tzw. checkpointów. Znaleźć je można w Kuźnicach, na Hali Gąsienicowej, Palenicy Białczańskiej, Huciskach, w Kirach i Dolinie Pięciu Stawów.

Tatrzański Park Narodowy odradza wchodzenie na zamarznięte tafle tatrzańskich stawów, w tym Morskiego Oka. Warunki są bardzo trudne i nieprzewidywalne, a nieodpowiedzialne zachowanie może skończyć się tragicznie.



