Już 8 stycznia rusza tegoroczna edycja akcji Lawinowe ABC. Tatrzański Park Narodowy przygotował serię webinarów i podcastów, które mają pomóc wszystkim miłośnikom gór w bezpiecznym poruszaniu się po tatrzańskich szlakach zimą.
Każdego roku setki turystów ruszają na tatrzańskie szlaki, by podziwiać śnieżne krajobrazy albo pojeździć na nartach. Niestety, zmienne warunki pogodowe i lawiny potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych miłośników gór. Dlatego tak ważne są akcje edukacyjne, które pomagają zrozumieć specyfikę tatrzańskiego klimatu i uczą, jak zadbać o własne bezpieczeństwo.
W czwartek, 8 stycznia o godzinie 19:00, na YouTube Tatrzańskiego Parku Narodowego odbędzie się pierwszy z czterech zaplanowanych webinarów w ramach akcji Lawinowe ABC. Poprowadzi go Paweł Parzuchowski - kierownik Stacji Meteorologicznej na Kasprowym Wierchu i w Zakopanem, a zarazem przewodnik tatrzański. Tematem inauguracyjnego spotkania będzie "Klimat Tatr" - zagadnienie kluczowe dla wszystkich, którzy zimą chcą bezpiecznie wędrować po górach.
Webinar to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy o tatrzańskiej aurze, ale również szansa, by zrozumieć, jak zmienne warunki pogodowe wpływają na bezpieczeństwo na szlakach. Transmisja będzie dostępna na żywo, a dla tych, którzy nie zdążą, nagranie zostanie zapisane na profilu TPN.
To dopiero początek. W ciągu najbliższych tygodni zaplanowano kolejne spotkania online z ekspertami. 22 stycznia oraz 5 lutego webinary poprowadzą Marcin Kacperek i Przemek Wójcik - przewodnicy IVBV, którzy podzielą się swoją wiedzą o bezpiecznym poruszaniu się po śniegu i lodzie. Cykl zwieńczy webinar 19 lutego prowadzony przez Andrzeja Górkę, ratownika TOPR, który opowie o praktycznych aspektach ratownictwa i reagowania na zagrożenia.
Dodatkowo, w ramach akcji Lawinowe ABC zaplanowano dwa podcasty - rozmowy ze specjalistami, którzy podpowiedzą, jak przygotować się do zimowych wypraw i jakie błędy najczęściej popełniają turyści.
Akcja Lawinowe ABC to nie tylko teoria. Jak tylko pozwolą na to warunki śniegowe, na Kalatówkach znów zostanie otwarte Treningowe Centrum Lawinowe. To miejsce, gdzie każdy może w praktyce przećwiczyć użycie detektorów lawinowych i nauczyć się podstawowych zasad postępowania w razie zagrożenia.
Nie zabraknie również rywalizacji - w tym roku ponownie odbędzie się Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Turystyce Zimowej. Konkurs, dostępny online, pozwoli wszystkim chętnym sprawdzić swoją wiedzę z zakresu turystyki zimowej i zagrożeń lawinowych. To świetna okazja, by nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale także sprawdzić się na tle innych pasjonatów gór.