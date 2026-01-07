Już 8 stycznia rusza tegoroczna edycja akcji Lawinowe ABC. Tatrzański Park Narodowy przygotował serię webinarów i podcastów, które mają pomóc wszystkim miłośnikom gór w bezpiecznym poruszaniu się po tatrzańskich szlakach zimą.

Lawinowe ABC powraca. Rusza cykl webinarów TPN o bezpieczeństwie w Tatrach / Facebook/TPN /

Każdego roku setki turystów ruszają na tatrzańskie szlaki, by podziwiać śnieżne krajobrazy albo pojeździć na nartach. Niestety, zmienne warunki pogodowe i lawiny potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych miłośników gór. Dlatego tak ważne są akcje edukacyjne, które pomagają zrozumieć specyfikę tatrzańskiego klimatu i uczą, jak zadbać o własne bezpieczeństwo.

Startuje cykl webinarów Lawinowe ABC

W czwartek, 8 stycznia o godzinie 19:00, na YouTube Tatrzańskiego Parku Narodowego odbędzie się pierwszy z czterech zaplanowanych webinarów w ramach akcji Lawinowe ABC. Poprowadzi go Paweł Parzuchowski - kierownik Stacji Meteorologicznej na Kasprowym Wierchu i w Zakopanem, a zarazem przewodnik tatrzański. Tematem inauguracyjnego spotkania będzie "Klimat Tatr" - zagadnienie kluczowe dla wszystkich, którzy zimą chcą bezpiecznie wędrować po górach.

Webinar to nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy o tatrzańskiej aurze, ale również szansa, by zrozumieć, jak zmienne warunki pogodowe wpływają na bezpieczeństwo na szlakach. Transmisja będzie dostępna na żywo, a dla tych, którzy nie zdążą, nagranie zostanie zapisane na profilu TPN.

Co jeszcze w programie? Kolejne webinary i podcasty

To dopiero początek. W ciągu najbliższych tygodni zaplanowano kolejne spotkania online z ekspertami. 22 stycznia oraz 5 lutego webinary poprowadzą Marcin Kacperek i Przemek Wójcik - przewodnicy IVBV, którzy podzielą się swoją wiedzą o bezpiecznym poruszaniu się po śniegu i lodzie. Cykl zwieńczy webinar 19 lutego prowadzony przez Andrzeja Górkę, ratownika TOPR, który opowie o praktycznych aspektach ratownictwa i reagowania na zagrożenia.

Dodatkowo, w ramach akcji Lawinowe ABC zaplanowano dwa podcasty - rozmowy ze specjalistami, którzy podpowiedzą, jak przygotować się do zimowych wypraw i jakie błędy najczęściej popełniają turyści.

Treningowe Centrum Lawinowe i turniej wiedzy - praktyka czyni mistrza

Akcja Lawinowe ABC to nie tylko teoria. Jak tylko pozwolą na to warunki śniegowe, na Kalatówkach znów zostanie otwarte Treningowe Centrum Lawinowe. To miejsce, gdzie każdy może w praktyce przećwiczyć użycie detektorów lawinowych i nauczyć się podstawowych zasad postępowania w razie zagrożenia.

Nie zabraknie również rywalizacji - w tym roku ponownie odbędzie się Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Turystyce Zimowej. Konkurs, dostępny online, pozwoli wszystkim chętnym sprawdzić swoją wiedzę z zakresu turystyki zimowej i zagrożeń lawinowych. To świetna okazja, by nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale także sprawdzić się na tle innych pasjonatów gór.