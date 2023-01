​W Świebodzicach na Dolnym Śląsku znaleziono ciało poszukiwanego od niedzieli 84-letniego turysty z Niemiec. Potwierdza to policja.

Zamek Książ / Maciej Nycz / RMF FM

Ciało mężczyzny zostało znalezione w potoku. Jak informuje policja - okoliczności jego śmierci będą teraz wyjaśniane. Na miejscu jest prokuratura.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu komisarz Marcin Świeży poinformował, że przed południem pracownik leśny odnalazł ciało mężczyzny.

Ciało znajdowało się w terenie bagnistym. Poszukiwany mężczyzna leżał twarzą w strumieniu tam przepływającym. To zalesiony rejon znajdujący się na granicy Świebodzic i Wałbrzycha. Na miejscu pracuje teraz ekipa dochodzeniowo-śledcza, ale z pierwszych oględzin nie wynika, by do śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie - powiedział policjant.

84-latek przyjechał 1 stycznia do Zamku Książ w Wałbrzychu z wycieczką. Odłączył się od grupy. Najpierw szukano go na własną rękę, potem powiadomiono służby.

Turysty poszukiwali policjanci, strażacy i ratownicy GOPR. Nie było to łatwe. Działania prowadzono na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego - w mocno zalesionym, górzystym terenie.