Żadne inne miasto w Polsce nie ma takiego rozwiązania - chwali się wrocławski Ratusz. Od dziś zaczął działać "zielony pająk".

/ Zrzut ekranu/geoportal.gov.pl / Internet

To robocza nazwa ogólnodostępnej mapy online, pokazującej czy w danym miejscu łatwo o miejski autobus, tramwaj albo pociąg. Przyda się na przykład osobom szukającym we Wrocławiu mieszkania. Dzięki niej od razu będą wiedzieć czy w okolicy mogą liczyć na dobry transport publiczny.

Patrzymy na mapę i widzimy coś co kojarzy nam się z zielonym pająkiem, ale z różnymi odcieniami zieleni, aż do białego. Jeżeli dany obszar jest bardziej zielony, bardziej intensywny, to znaczy, że to miejsce jest najkorzystniej obsługiwane jeśli chodzi o transport publiczny i siatkę połączeń - tłumaczy Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jeżeli klikniemy na konkretne miejsce to pojawi się okienko z informacją na jakim poziomie jesteśmy. Jest ich 6. Rozwinie się też taka tabela, w której jest opis mówiący, że na przykład mamy dostęp do kilkunastu linii tramwajowych i autobusowych, a w sąsiedztwie jest przystanek kolejowy - dodaje.

/ Zrzut ekranu/geoportal.gov.pl / Internet

Zielony pająk może być przydatny także dla deweloperów. Za jego sprawą wiedzą czy działka, którą chcą zabudować, jest położona korzystnie komunikacyjnie. Ewentualnie jakie inwestycje należy rozważyć, by teren pod osiedle stał się z białego, zielony - pisze w przesłanej mediom informacji Urząd Miejski Wrocławia.

Urząd podkreśla, że mapa będzie aktualizowana. Obecnie możemy na niej zobaczyć także perspektywę tego co czeka nas w 2023 roku - to na przykład uruchomienie linii tramwajowej na Nowy Dwór i Popowice.

Jeśli będą głosy mieszkańców, że warto tam dołożyć na przykład informację o obiektach użyteczności publicznej to możemy to zrobić - podkreśla Monika Kozłowska-Święconek.

Mapę nazwaną zielonym pająkiem można znaleźć na geoportalu miasta.