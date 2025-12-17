Wielka Brytania jest w szoku po zabójstwie 9-letniej Arii Thorpe. Do zbrodni doszło w Weston-super-Mare w hrabstwie Somerset. Policja informuje, że w związku z tą sprawą zatrzymano 15-letniego chłopca.

Policja na miejscu zbrodni / AVON AND SOMERSET POLICE /

Do zabójstwa 9-latki doszło w poniedziałek. Służby wezwano po godz. 18. Na miejscu stwierdzono zgon dziewczynki.

15-letni chłopiec - mieszkaniec Weston-super-Mare - został zatrzymany krótko po odkryciu ciała dziewczynki. To on jest podejrzany o dokonanie zabójstwa. Dzisiaj ma stanąć przed sądem.

Policja informuje, że wstępne wyniki sekcji zwłok wykazały, że 9-letnia Aria zmarła od jednego ciosu nożem.

Na razie nie wiadomo, co mogło być motywem zbrodni. Policja nie ujawnia żadnych danych 15-latka. Nie informuje też, czy znał on dziewczynkę.

Rodzina zamordowanej dziewczynki otrzymała wsparcie psychologiczne. Z szacunku dla rodziny prosimy, aby nie spekulować na temat okoliczności ani tożsamości osób zaangażowanych w tę sprawę - zaapelowała w komunikacie komisarz Jen Appleford z lokalnej policji.

Tragiczna śmierć tak młodej dziewczynki wywołała ogromny szok i smutek, a cała społeczność odczuwa głęboką stratę - podkreśliła funkcjonariuszka.