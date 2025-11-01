​W miejscowości Chrzęsne pod Wołominem (woj. mazowieckie) doszło do tragicznego odkrycia. W czwartek 30 października na posesji przy ul. Myśliwieckiej służby ratunkowe znalazły w szambie ciało 44-letniej kobiety. Na miejscu znajdował się również 7-letni chłopiec.

Tragedia pod Wołominem, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ratownicy, którzy przybyli na miejsce, wydobyli kobietę z szamba i podjęli reanimację, jednak mimo wysiłków nie udało się jej uratować. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratury.

Na ten moment nie ujawniamy żadnych innych informacji dotyczących zdarzenia - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" przedstawiciel Komendy Stołecznej Policji.

W chwili zdarzenia w pobliżu znajdował się 7-letni chłopiec. Był wychłodzony i trafił pod opiekę ratowników.

Prokuratura prowadzi śledztwo

Sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie. Postępowanie jest prowadzone w sprawie czynu z art. 151 Kodeksu karnego. Z uwagi na charakter sprawy, na obecnym etapie nie będą ujawniane szczegółowe informacje dotyczące zdarzenia i toczącego się postępowania - poinformowała w rozmowie z "SE" rzeczniczka prokuratury Karolina Staros.

Artykuł 151 Kodeksu karnego dotyczy doprowadzenia innej osoby do targnięcia się na życie poprzez namowę lub udzielenie pomocy w samobójstwie.

Śledczy podkreślają, że wciąż trwa gromadzenie materiału dowodowego. W pierwszej kolejności zabezpieczono miejsce zdarzenia i przesłuchano świadków. Prokuratura zapowiada dalsze czynności, które mają wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.