Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozpoczęcia procesu Karoliny M., 34-letniej funkcjonariuszki policji, która miała szarpać, kopać i dusić 11-latka w szkolnej szatni - informuje "Gazeta Wyborcza". Do szokującego zdarzenia doszło 15 października 2024 r. w szkole podstawowej w Kroczycach (woj. śląskie).

Policjantka miała zaatakować 11-latka w szkolnej szatni, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", 34-letnia policjantka została oskarżona o naruszenie nietykalności cielesnej małoletniego i kierowanie gróźb karalnych. Z uzasadnienia aktu oskarżenia wynika, że w szkolnej szatni "szarpała 11-letniego Marcina, przewróciła go na podłogę, kopnęła, groziła wybiciem zębów, groziła, że matkę - zanim zabije - pozbawi wolności i wywiezie za granicę w celu świadczenia usług seksualnych". Przesłuchiwany wcześniej chłopiec zapamiętał słowa: "Wyślę twoją matkę do burdelu w Niemczech".

Lokalne media szybko ustaliły, że napastniczka to ciotka jednego z uczniów, z którym skonfliktowany jest 11-latek, oraz policjantka. Choć dyrekcja szkoły zawiadomiła policję o zdarzeniu, w Komendzie Powiatowej w Zawierciu dziennikarze usłyszeli, że zdarzenia... nie odnotowano.

Matka pobitego dziecka - po incydencie - miała być za to wielokrotnie kontrolowana przez policję, a pod jej domem pojawiał się radiowóz.

Gdy kobieta składała zawiadomienie o pobiciu jej syna przez policjantkę, przesłuchanie trwało wiele godzin. Była tak traktowana, jakby to ona pobiła policjantkę, a nie policjantka jej syna. Później, jak nam mówiła, czuła się prześladowana przez policjantów: miała być zatrzymywana bez powodu, kiedy wracała samochodem z pracy, radiowóz dziwnie często pojawiał się pod jej domem - relacjonuje Jarosław Mazanek, wydawca i dziennikarz "Gazety Myszkowskiej" i "Kuriera Zawierciańskiego".

Policjantka nie przyznaje się do winy

Policjantka zgłaszała również wnioski do sądu rodzinnego w sprawie rzekomej demoralizacji chłopca, jednak oba postępowania zostały umorzone. "Nieletni nie przejawia zachowań świadczących o demoralizacji. Posiada pozytywną opinię w środowisku, jest grzeczny, lubiany, nie wdaje się w konflikty z prawem" - napisała sędzia Agnieszka Pieńkowska-Szekiel w uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu.

W trakcie postępowania przed sądem rodzinnym dyrektor szkoły potwierdził, że 11-latek pozostaje w konflikcie z innym uczniem, "wzajemnie się atakują, niszczą swoje rzeczy prywatne" i "został w szkole zaatakowany przez ciotkę kolegi, z którym pozostaje w konflikcie".

Sprawą pobicia zainteresowała się Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, a następnie Prokuratura Rejonowa w Myszkowie, która przekazała ją do Częstochowy. Policjantka nie przyznaje się do winy, została zawieszona w obowiązkach służbowych i grozi jej do 5 lat więzienia.

Na razie sąd nie wyznaczył terminu rozpoczęcia procesu.