Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej podtrzymał decyzję o wykluczeniu Renaty Granowskiej, wiceprezydent Wrocławia i szefowej powiatowych struktur PO. Decyzja ta pogłębia podziały w lokalnych strukturach partii i rodzi pytania o przyszłość koalicji w mieście.
- Renata Granowska została wykluczona z Platformy Obywatelskiej przez Krajowy Sąd Koleżeński z powodu samowolnego zawiązania koalicji z prezydentem Wrocławia.
- Granowska podkreśla, że jej priorytetem jest dobro Wrocławia i mieszkańców.
- Wykluczenie Granowskiej może doprowadzić do rozłamu w klubie PO we Wrocławiu.
We wtorek wieczorem Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej zdecydował o wykluczeniu Renaty Granowskiej z partii. Informację tę potwierdził Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO i wiceminister rozwoju i technologii. Sąd podtrzymał decyzję pierwszej instancji. Chodzi o wykluczenie ze struktur partyjnych - przekazał Jaros.
Renata Granowska, która uczestniczyła w posiedzeniu sądu zdalnie, również potwierdziła tę decyzję. Zawsze patrzyłam na dobro Wrocławia, na dobro mieszkańców, co też pokazywały moje wyniki wyborcze. Pracuję dla Wrocławia i tak zostanie. Jestem samorządowcem, w mniejszym stopniu politykiem. Wrocław dla mnie jest absolutnie najważniejszy - skomentowała.
Wniosek o wykluczenie Granowskiej złożył w marcu Michał Jaros. Oficjalnym powodem była decyzja o zawiązaniu koalicji z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem bez konsultacji i zgody władz partyjnych. Według Jarosa, tylko władze wojewódzkie mogły zawrzeć taki układ, a Granowska postąpiła samowolnie. Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego PO przyjął tę argumentację i wykluczył Granowską ze struktur.
Wiceprezydentka odwołała się od tej decyzji, podkreślając, że nie mogła się bronić z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Ostatecznie jednak Krajowy Sąd Koleżeński podtrzymał wykluczenie.
Do momentu rozstrzygnięcia sprawy Granowska kierowała Platformą Obywatelską we Wrocławiu i powiecie wrocławskim, a także sprawowała funkcję wiceprezydenta miasta, nadzorując departamenty spraw społecznych, kultury i sportu. Kontrola nad tymi obszarami była przedmiotem sporów, m.in. w związku z finansowaniem klubu piłki ręcznej, którego prezesem był mąż Granowskiej.
Przeciwnicy zarzucali jej nepotyzm, czemu sama zainteresowana zaprzeczała. Konflikt w PO zaostrzył się podczas wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. Część radnych PO nie poparła kandydata wskazanego przez Jarosa, a przewodniczącą została Agnieszka Rybczak, bliska Granowskiej.
Według źródeł PAP, w klubie PO część radnych pozostaje lojalna wobec Granowskiej i prezydenta Sutryka, co może grozić rozbiciem klubu i osłabieniem partii w mieście.
Decyzja o wykluczeniu Granowskiej stawia przed Platformą Obywatelską wyzwanie dotyczące lojalności radnych i utrzymania spójności klubu. W tle pojawiają się dwa scenariusze: secesja i utworzenie nowego klubu w koalicji z Jackiem Sutrykiem lub porzucenie poparcia dla Granowskiej.