Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej podtrzymał decyzję o wykluczeniu Renaty Granowskiej, wiceprezydent Wrocławia i szefowej powiatowych struktur PO. Decyzja ta pogłębia podziały w lokalnych strukturach partii i rodzi pytania o przyszłość koalicji w mieście.

Renata Granowska usunięta z Platformy Obywatelskiej / JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

Renata Granowska została wykluczona z Platformy Obywatelskiej przez Krajowy Sąd Koleżeński z powodu samowolnego zawiązania koalicji z prezydentem Wrocławia.

Granowska podkreśla, że jej priorytetem jest dobro Wrocławia i mieszkańców.

Wykluczenie Granowskiej może doprowadzić do rozłamu w klubie PO we Wrocławiu.

We wtorek wieczorem Krajowy Sąd Koleżeński Platformy Obywatelskiej zdecydował o wykluczeniu Renaty Granowskiej z partii. Informację tę potwierdził Michał Jaros, szef dolnośląskich struktur PO i wiceminister rozwoju i technologii. Sąd podtrzymał decyzję pierwszej instancji. Chodzi o wykluczenie ze struktur partyjnych - przekazał Jaros.

Renata Granowska, która uczestniczyła w posiedzeniu sądu zdalnie, również potwierdziła tę decyzję. Zawsze patrzyłam na dobro Wrocławia, na dobro mieszkańców, co też pokazywały moje wyniki wyborcze. Pracuję dla Wrocławia i tak zostanie. Jestem samorządowcem, w mniejszym stopniu politykiem. Wrocław dla mnie jest absolutnie najważniejszy - skomentowała.

Powody wykluczenia i kulisy konfliktu

Wniosek o wykluczenie Granowskiej złożył w marcu Michał Jaros. Oficjalnym powodem była decyzja o zawiązaniu koalicji z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem bez konsultacji i zgody władz partyjnych. Według Jarosa, tylko władze wojewódzkie mogły zawrzeć taki układ, a Granowska postąpiła samowolnie. Sąd Koleżeński Regionu Dolnośląskiego PO przyjął tę argumentację i wykluczył Granowską ze struktur.

Wiceprezydentka odwołała się od tej decyzji, podkreślając, że nie mogła się bronić z powodu usprawiedliwionej nieobecności. Ostatecznie jednak Krajowy Sąd Koleżeński podtrzymał wykluczenie.

Wpływ na wrocławską politykę i możliwe scenariusze

Do momentu rozstrzygnięcia sprawy Granowska kierowała Platformą Obywatelską we Wrocławiu i powiecie wrocławskim, a także sprawowała funkcję wiceprezydenta miasta, nadzorując departamenty spraw społecznych, kultury i sportu. Kontrola nad tymi obszarami była przedmiotem sporów, m.in. w związku z finansowaniem klubu piłki ręcznej, którego prezesem był mąż Granowskiej.

Przeciwnicy zarzucali jej nepotyzm, czemu sama zainteresowana zaprzeczała. Konflikt w PO zaostrzył się podczas wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia. Część radnych PO nie poparła kandydata wskazanego przez Jarosa, a przewodniczącą została Agnieszka Rybczak, bliska Granowskiej.

Według źródeł PAP, w klubie PO część radnych pozostaje lojalna wobec Granowskiej i prezydenta Sutryka, co może grozić rozbiciem klubu i osłabieniem partii w mieście.

Decyzja o wykluczeniu Granowskiej stawia przed Platformą Obywatelską wyzwanie dotyczące lojalności radnych i utrzymania spójności klubu. W tle pojawiają się dwa scenariusze: secesja i utworzenie nowego klubu w koalicji z Jackiem Sutrykiem lub porzucenie poparcia dla Granowskiej.



