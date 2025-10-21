6 samochodów osobowych i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie na Śląsku przed zjazdem na obwodnicę DW933. 6 osoby zostało poszkodowanych, choć początkowo służby informowały o 4. Utrudnienia zostały usunięte, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Karambol na DK1 na Śląsku, 21 października 2025 / Policja Śląska / Policja

We wtorek wieczorem na DK1 w Pszczynie - w okolicy ul. Katowickiej oraz ul. Górnośląskiej, przed zjazdem na obwodnicę DW933 - doszło do poważnego wypadku.

Jak przekazały RMF FM służby, zaczęło się od tego, że samochód osobowy najechał na tył samochodu ciężarowego. Finalnie zderzyło się 6 osobówek i ciężarówka. 6 osób zostało rannych. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu pracują służby. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jezdnia w kierunku Bielska-Białej była zablokowana. Wyznaczono objazd przez miejscowość Piasek.

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybranie alternatywnych dróg" - podawała śląska policja.

Karambol na DK1 / Zdjęcie nadesłane przez słuchacza / RMF FM

