Przemoczone, zdezorientowane i wyraźnie zagubione - w takim stanie były dwa duże psy, do których pomocną rękę wyciągnęli ostatnio funkcjonariusze policji z Ostrowca Świętokrzyskiego. Czworonogów poszukiwał właściciel.
Wspomniana sytuacja zdarzyła się w ostatni piątek, w godzinach porannych.
Funkcjonariusze ostrowieckiej drogówki zauważyli w czasie służby dwa błąkające się przy drodze psy. Oba były przemoczone i zdezorientowane. Oba były także łagodne i przyjazne.
Stróże prawa zaopiekowali się nimi i powiadomili o sytuacji odpowiednie służby.
Na miejscu szybko zjawił się właściciel psów.
Pupile razem z nim bezpiecznie wróciły do domu.