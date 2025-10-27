Przemoczone, zdezorientowane i wyraźnie zagubione - w takim stanie były dwa duże psy, do których pomocną rękę wyciągnęli ostatnio funkcjonariusze policji z Ostrowca Świętokrzyskiego. Czworonogów poszukiwał właściciel.

Policjanci z ostrowieckiej drogówki zaopiekowali się czworonogami / KPP Ostrowiec Świętokrzyski / Policja

Wspomniana sytuacja zdarzyła się w ostatni piątek, w godzinach porannych.

Funkcjonariusze ostrowieckiej drogówki zauważyli w czasie służby dwa błąkające się przy drodze psy. Oba były przemoczone i zdezorientowane. Oba były także łagodne i przyjazne.

Dwa psy, którymi zaopiekowali się ostrowieccy policjanci / KPP Ostrowiec Świętokrzyski / Policja

Stróże prawa zaopiekowali się nimi i powiadomili o sytuacji odpowiednie służby.

Na miejscu szybko zjawił się właściciel psów.

Pupile razem z nim bezpiecznie wróciły do domu.