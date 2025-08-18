​Policjanci z Ostródy w województwie warmińsko-mazurskim zakończyli rozpoczęte w niedzielę poszukiwania mężczyzny, który w niedzielę po południu na plaży we wsi Kajkowo nad jeziorem Sajmino miał wpaść do wody. Mężczyzna rozpoznał się na nagraniu monitoringu i zgłosił się na policję. Na szczęście okazało się, że wypłynął na powierzchnię w innym miejscu i wyszedł na brzeg.

Policjanci od niedzieli szukają mężczyzny, który miał wpaść do wody na plaży w Kajkowie pod Ostródą / Facebook/Do Ostródy / Facebook

Wcześniej policjantom udało się ustalić, że po godz. 17 na plaży w Kajkowie pod Ostródą - według relacji świadków - mężczyzna miał nieoczekiwanie wpaść z pomostu do wody. Uruchomiono akcję poszukiwawczą. Wieczorem po zmroku poszukiwania zostały wstrzymane, zaś w poniedziałek rano wznowione.

Policjanci szukali mężczyzny zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Od początku brali pod uwagę scenariusz zakładający, że poszukiwany mężczyzna wyszedł z wody w innym miejscu, stąd nie było po nim śladu w miejscu, gdzie wskoczył do wody.

Apel policji

Ratowników i policję zaalarmowali świadkowie zdarzenia. Ratownicy od razu zaczęli poszukiwania, potem dołączyli policjanci z sonarem - w wodzie jednak nikogo nie znaleziono. Do tej pory też nikt nie zgłosił zaginięcia, więc nie wiemy kogo szukamy. Na brzegu nie znaleziono żadnych pozostawionych rzeczy, nie zostało żadne auto, nic co by wskazywało na utonięcie kogokolwiek z plażujących w tym miejscu - relacjonowała oficer prasowa policji w Ostródzie mł. asp. Paulina Śliwińska.

Przyznała także, że te poszlaki pozwalają policjantom sądzić, że być może osoba, która wskoczyła z pomostu przepłynęła pod wodą znaczną odległość i wyszła na brzeg. Dlatego apelujemy do mężczyzn, którzy o godz. 17 na plaży w Kajkowie skakali ze środkowego pomostu do wody o kontakt z policją. Może właśnie tej osoby szukamy - dodała.

Policjanci z Ostródy przeszukiwali brzeg jeziora. Z Olsztyna natomiast miał zostać sprowadzony bardziej precyzyjny sonar, którym policjanci mieli badać jezioro - w miejscu, w którym wskoczył do wody poszukiwany mężczyzna głębokość dochodzi do 4 metrów.

Po zakończeniu niedzielnej części akcji poszukiwawczej funkcjonariusze policji z Ostródy w mediach społecznościowych informowali, że "biorą pod uwagę różne hipotezy, również te, że mężczyzna mógł wypłynąć w innym miejscu".

O pomoc apelowali przede wszystkim do wypoczywających w niedzielę ok. godz. 17 na plaży miejskiej.

Komunikat burmistrza Ostródy. "Plaża będzie zamknięta"

Do poszukiwań mężczyzny włączyły się też lokalne władze. Burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski w niedzielę wieczorem opublikował w mediach społecznościowych komunikat w tej sprawie.

"W chwili obecnej rozważane są przez służby różne scenariusze, a na policję do tego momentu (ok. 20:30) nie wpłynęło żadne zgłoszenie o czyimkolwiek zaginięciu. Z ustaleń policji wynika też, że nie odkryto również żadnych pozostawionych na plaży ubrań czy innych rzeczy osobistych. Nikt nie zgłosił też nieobecności kompana z plaży. Co najmniej do momentu zakończenia jutrzejszej akcji poszukiwawczej plaża miejska nad Jeziorem Sajmino pozostanie zamknięta" - napisał.

Dodał, że miejsce będzie również nadzorowane przez całą noc przez straż miejską.

"Prosimy o stosowanie się do poleceń służb i pracowników Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. O dalszych decyzjach lub ustaleniach będziemy informować na bieżąco. Kolejne działania będą koordynowane przez policję. Jeśli wiecie cokolwiek więcej o tej sprawie lub nie możecie skontaktować się z kimś bliskim czy znajomym - prosimy o pilny kontakt z policją" - podsumował.