Śląsk Wrocław, mimo spadku z piłkarskiej Ekstraklasy, cieszy się zainteresowaniem inwestorów. Jak poinformowało miasto Wrocław, które jest właścicielem klubu, zgłosiło się trzech chętnych na jego zakup.

Chętni na kupno piłkarskiego Śląska mieli czas do południa 26 maja na złożenie stosownych dokumentów.

Do urzędu miasta wpłynęły trzy zgłoszenia. Każdy z podmiotów wpłacił wadium związane z prawem do przystąpienia do negocjacji, dołączył również wymagane dokumenty i podpisał deklarację o zachowaniu poufności.

Po sprawdzeniu dokumentów, władze miasta zaproszą każdy z podmiotów do rozmów i negocjacji. Poza przedstawicielami miasta w negocjacjach udział wezmą również przedstawiciele kibiców Śląska.

To kolejna już próba sprzedaży piłkarskiego Śląska, którego większościowym udziałowcem jest miasto Wrocław. W czerwcu ub.r. zgłosił się jeden chętny, ale negocjacje nie zakończyły się pozytywnie. Wpływ na to miał wzrost wartości klubu, który sięgnął po wicemistrzostwo Polski.

Kolejna próba prywatyzacji w roku 2024 nie wzbudziła już w ogóle zainteresowania. Od tego czasu wartość klubu mocno zmalała, bo Śląsk spadł w minionym sezonie z Ekstraklasy.