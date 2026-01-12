Szczecińska policja wyjaśnia sprawę sylwestrowego incydentu z udziałem jednego z funkcjonariuszy. Mundurowy jest zawieszony do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Zaczepiał ludzi dookoła"

Informację o sylwestrowych ekscesach z udziałem szczecińskiego policjanta jako pierwszy podał portal wszczecinie.pl. Z jego relacji wynika, że chodzi o Bartosza Ł., naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Szczecin-Śródmieście.

Ten mężczyzna krzyczał i zachowywał się jakby był "panem świata". Krzyczał, że jest policjantem, wyzywał kobietę, która była z nim i zaczepiał ludzi dookoła - relacjonował informator portalu.

Policjant miał się agresywnie zachowywać wobec kobiety, którą chwilę wcześniej przytulał przy barze na imprezie sylwestrowej.

"Podeszło do niego trzech mężczyzn, żeby go odciągnąć i wtedy zaczęła się awantura. Naczelnik uderzył mocno jednego z odciągających i pewnie również od niego dostał. Następnie wkroczyli ochroniarze klubu i wyprowadzili go na zewnątrz" - relacjonuje serwis wszczecinie.pl.

Oświadczenie szczecińskiej policji

"W związku z interwencją przy al. Niepodległości, w której brał udział funkcjonariusz Komisariatu Szczecin Śródmieście, będący wówczas poza służbą, na miejsce zostały skierowane odpowiednie siły policyjne, które podjęły czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia" - czytamy w oświadczeniu szczecińskiej policji dotyczącym sylwestrowego incydentu.

"W sprawie prowadzone jest postępowanie karne, które pozostaje pod nadzorem prokuratury. Równolegle Komendant Miejski Policji w Szczecinie polecił wdrożenie czynności wyjaśniających w zakresie zachowania funkcjonariusza, mających na celu rzetelną i obiektywną ocenę jego postępowania" - wyjaśnia KMP w Szczecinie.

Policjant, który uczestniczył w sylwestrowej awanturze, jest zawieszony do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.