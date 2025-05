Już 1 czerwca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Jak na kilka dni przed ostatecznym, decydującym starciem wygląda ich sondażowe poparcie? Najnowsze badanie dla "Super Expressu" nie pozostawia złudzeń – czeka nas zacięta walka o każdy głos do samego końca kampanii.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki w czasie telewizyjnej debaty / Paweł Supernak / PAP

Na jakie wyniki mogą liczyć w drugiej turze kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, choć oficjalnie nazywany "kandydatem obywatelskim", Karol Nawrocki?

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uzyskuje w II turze 45,7 proc. głosów. Z kolei prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki ma wynik na poziomie 43,61 proc.

Sondaż dla "SE" pokazuje, że wciąż duża jest grupa wyborców, którzy nie podjęli decyzji, na kogo zagłosują w II turze. To aż 10,69 proc. badanych. Obaj kandydaci mają więc duże pole do popisu. Czy przekonają do siebie osoby, dla których nie są pierwszym wyborem - np. sympatyków Sławomira Mentzena czy kandydatów lewicowych? Tego dowiemy się już niedługo.

Polscy prezydenci i premierzy / Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński / PAP

Badanie zostało przeprowadzone 25 maja metodą CAWI na próbie 1011 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

Poparcie przed drugą turą Trzaskowskiemu przekazali szef Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oraz szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawrockiemu poparcie przekazał lider Wolnych Republikanów Marek Jakubiak.