Od 12 stycznia w krakowskich autobusach i tramwajach obowiązują nowe przepisy, które mają ograniczyć hałas i poprawić komfort podróżowania. Zmiany dotyczą przede wszystkim zakazu korzystania z urządzeń emitujących dźwięk oraz gry na instrumentach podczas jazdy.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Nowe regulacje wprowadzone od dzisiaj przez miejskiego przewoźnika obejmują zakaz korzystania z zestawów głośnomówiących w telefonach, głośnego odtwarzania muzyki oraz grania na instrumentach w pojazdach komunikacji miejskiej.

Osoby, które nie zastosują się do tych zasad, mogą zostać poproszone o opuszczenie pojazdu.



Zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy autobusów i motorniczy tramwajów mają prawo wyprosić z pojazdu osoby, które zakłócają spokój innym pasażerom. Kontrolerzy biletów zyskali natomiast możliwość nakładania mandatów na tych, którzy nie przestrzegają nowych zasad.



Mieszkańcy popierają zmiany

Jak wynika z opinii pasażerów spotkanych na pętli na osiedlu Podwawelskim przez reportera RMF FM Macieja Sołtysa, większość mieszkańców Krakowa pozytywnie ocenia wprowadzone zmiany.

W końcu będzie można spokojnie dojechać do pracy czy szkoły, bez słuchania cudzej muzyki – mówi jedna z pasażerek. Inny pasażer dodaje: Bardzo mi się to podoba, ponieważ kultura wymaga, żeby swoje sprawy załatwiać w swoim gronie, a nie publicznie.

Za łamanie nowych przepisów grożą mandaty w wyoskości 200 zł. Kontrolerzy biletów mają prawo ukarać osoby, które nie stosują się do zakazu głośnego odtwarzania muzyki czy prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący.

Władze miasta liczą, że nowe zasady przyczynią się do poprawy komfortu podróży i zmniejszenia poziomu hałasu w komunikacji miejskiej.

W krakowskich autobusach i tramwajach od jakiegoś czasu emitowany jest filmik rysunkowy, na którym widzimy głośno rozmawiającego przez komórkę pasażera i niezadowolonych z tego powodu podróżnych.

Towarzyszy temu hasło: "Weźże gadaj ciszej". Chodzi o uczulenie pasażerów na fakt, że tramwaj czy autobus to nie miejsca na głośne telefoniczne konwersacje.