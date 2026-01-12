Maximilian Ibrahimović, 19-letni syn legendarnego Zlatana Ibrahimovicia, został wypożyczony przez AC Milan do Ajaksu Amsterdam. Młody piłkarz podąża śladami ojca, który właśnie w holenderskim klubie rozpoczynał swoją międzynarodową karierę.
Maximilian Ibrahimović, najstarszy syn słynnego szwedzkiego napastnika, oficjalnie został wypożyczony z AC Milan do Ajaksu Amsterdam. To właśnie w tym holenderskim klubie Zlatan Ibrahimović stawiał pierwsze kroki na europejskich boiskach, zanim stał się gwiazdą światowego futbolu.
Według informacji potwierdzonych przez agenta Fabrizio Romano oraz holenderski dziennik "De Telegraaf" Maximilian będzie miał okazję trenować z pierwszym zespołem Ajaksu. Jednak swoje mecze rozgrywać będzie w drużynie młodzieżowej Jong Ajax, która słynie z rozwijania młodych talentów.
Maximilian Ibrahimović jest wychowankiem akademii AC Milan. W barwach młodzieżowego zespołu Milan Futuro rozegrał 18 spotkań, w których zdobył pięć bramek. Ponadto wystąpił w dwóch meczach reprezentacji Szwecji U19.
Zlatan Ibrahimović trafił do Ajaksu w lipcu 2001 roku z Malmoe FF za rekordową wówczas kwotę 8,7 mln euro. W barwach holenderskiego klubu występował do sierpnia 2004 roku, zdobywając uznanie i rozpoczynając swoją imponującą karierę na europejskich boiskach.
Teraz jego syn ma szansę powtórzyć sukces ojca, zaczynając swoją drogę w tym samym miejscu.