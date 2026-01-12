Maximilian Ibrahimović, 19-letni syn legendarnego Zlatana Ibrahimovicia, został wypożyczony przez AC Milan do Ajaksu Amsterdam. Młody piłkarz podąża śladami ojca, który właśnie w holenderskim klubie rozpoczynał swoją międzynarodową karierę.

Maximilian Ibrahimović / Rex Features / East News

Maximilian Ibrahimović, syn Zlatana, został wypożyczony z AC Milan do Ajaksu Amsterdam.

19-latek będzie trenował z pierwszym zespołem Ajaksu, ale występować ma w drużynie młodzieżowej Jong Ajax.

Maximilian jest wychowankiem akademii AC Milan, gdzie rozegrał 18 meczów i zdobył 5 bramek.

Młody piłkarz ma na koncie także dwa występy w reprezentacji Szwecji U19.

Zlatan Ibrahimović grał w Ajaksie w latach 2001-2004, rozpoczynając tam swoją międzynarodową karierę.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Maximilian Ibrahimović, najstarszy syn słynnego szwedzkiego napastnika, oficjalnie został wypożyczony z AC Milan do Ajaksu Amsterdam. To właśnie w tym holenderskim klubie Zlatan Ibrahimović stawiał pierwsze kroki na europejskich boiskach, zanim stał się gwiazdą światowego futbolu.

Młody talent w Ajaksie

Według informacji potwierdzonych przez agenta Fabrizio Romano oraz holenderski dziennik "De Telegraaf" Maximilian będzie miał okazję trenować z pierwszym zespołem Ajaksu. Jednak swoje mecze rozgrywać będzie w drużynie młodzieżowej Jong Ajax, która słynie z rozwijania młodych talentów.

Maximilian Ibrahimović jest wychowankiem akademii AC Milan. W barwach młodzieżowego zespołu Milan Futuro rozegrał 18 spotkań, w których zdobył pięć bramek. Ponadto wystąpił w dwóch meczach reprezentacji Szwecji U19.

Śladami ojca

Zlatan Ibrahimović trafił do Ajaksu w lipcu 2001 roku z Malmoe FF za rekordową wówczas kwotę 8,7 mln euro. W barwach holenderskiego klubu występował do sierpnia 2004 roku, zdobywając uznanie i rozpoczynając swoją imponującą karierę na europejskich boiskach.

Teraz jego syn ma szansę powtórzyć sukces ojca, zaczynając swoją drogę w tym samym miejscu.