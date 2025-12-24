Duńska poczta pierwszy list doręczyła w 1624 roku. Ostatni dostarczy we wtorek 30 grudnia. Operator kończy z dostarczaniem listów ze względu na drastyczny spadek liczby wysyłanych listów, co ma związek z cyfryzacją duńskiego społeczeństwa.

Duńska poczta kończy z dostarczaniem listów - ostatnie zostaną doręczone 30 grudnia.

Zwolnionych zostanie 1,5 tys. pracowników.

Usuniętych zostanie 1,5 tys. charakterystycznych czerwonych skrzynek.

Od 1 stycznia 2026 roku listy będzie dostarczać firma Dao.

Duńska poczta zakończy dostarczanie listów 30 grudnia 2025 roku. Decyzja firmy PostNord, powstałej z połączenia duńskiej i szwedzkiej poczty w 2009 roku, jest odpowiedzią na gwałtowny spadek liczby wysyłanych listów oraz rosnącą cyfryzację społeczeństwa.

Dania jest jednym z najbardziej zdigitalizowanych krajów na świecie. Ponad 97 proc. obywateli powyżej 15. roku życia korzysta z systemu MitID, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych, bankowych czy zdrowotnych online. Tylko 5 proc. Duńczyków wybiera tradycyjną korespondencję.

Nowe zasady wysyłki

Chociaż PostNord kończy działalność listową, Duńczycy nadal będą mogli wysyłać listy za pośrednictwem firmy Dao. Nadanie przesyłki będzie wymagało wizyty w punkcie Dao lub opłacenia dodatkowej usługi odbioru z domu. Opłaty za wysyłkę będą realizowane online lub przez aplikację.

Eksperci podkreślają, że choć zmiana ma głównie wymiar sentymentalny, to fizyczne listy zyskują dziś szczególną wartość. Badania pokazują, że młodzi Duńczycy coraz chętniej sięgają po tradycyjną korespondencję jako przeciwwagę dla cyfrowego przesytu. Listy pisane ręcznie są postrzegane jako wyjątkowy gest, wymagający czasu i zaangażowania.

Co dalej?

Zgodnie z duńskim prawem możliwość wysyłania listów musi być zapewniona. Jeśli Dao zrezygnuje z tej działalności, państwo będzie musiało wyznaczyć nowego operatora. Resort transportu zapewnia jednak, że dla obywateli zmiana będzie niemal niezauważalna - listy nadal będą docierać do adresatów, choć już nie przez narodową pocztę.