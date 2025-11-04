W Strzegomiu na Dolnym Śląsku doszło ​w poniedziałkowy wieczór do tragicznego wypadku. Na oznakowanym przejściu dla pieszych, w rejonie ronda im. ks. Jerzego Popiełuszki, bus potrącił dwie starsze kobiety. Niestety, obie zginęły.

Tragedia w Strzegomiu, nie żyją dwie osoby, fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło po godz. 19:00 na drodze krajowej nr 5. Jak przekazała st. asp. Aleksandra Pieprzycka z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 70-letnia kobieta zginęła na miejscu, natomiast 68-latka, która została przewieziona do szpitala z poważnymi obrażeniami, zmarła w drodze do lecznicy.

Busem marki Renault kierował 30-letni mężczyzna. Jak ustalili policjanci, był on trzeźwy. Pod nadzorem prokuratora funkcjonariusze prowadzą szczegółowe czynności mające na celu ustalenie przyczyn tragedii.

Śledczy sprawdzają między innymi, czy kierowca przestrzegał dozwolonej prędkości, a także czy warunki na drodze i oświetlenie przejścia dla pieszych pozwalały na jego bezpieczne pokonanie. Policja analizuje również, czy piesze były dostatecznie widoczne dla nadjeżdżającego pojazdu.

Tragiczny wypadek w Strzegomiu to kolejne przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności - zarówno przez kierowców, jak i pieszych - zwłaszcza po zmroku i w miejscach o ograniczonej widoczności.