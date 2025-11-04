Od poniedziałku w centrum Poznania kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają poważne utrudnienia. Rozpoczyna się przebudowa mostu Bolesława Chrobrego oraz budowa nowej trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka. Zmiany potrwają nawet trzy lata.
Most Bolesława Chrobrego, jedna z kluczowych przepraw przez Wartę w centrum Poznania, zostanie całkowicie wyburzony i zastąpiony nową konstrukcją.
Od poniedziałku wyłączone z ruchu zostanie torowisko tramwajowe na moście oraz na ulicach Estkowskiego i Wyszyńskiego. Zmiany w organizacji ruchu drogowego na ul. Estkowskiego zostaną wprowadzone po porannym szczycie komunikacyjnym.
"Inwestycja została podzielona na etapy tak, by przejazd jedną z części mostu był możliwy - po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Zmiana polegająca na przełożeniu całego ruchu na nitkę południową, z wykorzystaniem wspomnianej przewiązki, planowana jest na grudzień. O wprowadzeniu zmian wynikających z drugiego etapu mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem w odrębnych komunikatach" - podał magistrat.
Podczas prac nie będzie możliwości przejazdu tramwajów przez most Chrobrego. W ramach inwestycji powstanie nowy, trzeci obiekt z torowiskiem tramwajowym.
Zamknięcie torowiska od Garbar do Śródki wymusiło wprowadzenie zastępczych tras tramwajowych i autobusowych.
W pierwszym etapie, przez około dwa tygodnie, wyremontowane zostanie torowisko w obrębie pl. Wielkopolskiego. W tym czasie uruchomiona zostanie linia autobusowa "za tramwaj" T7 ze Śródki do Al. Marcinkowskiego. Pasażerowie mogą korzystać z tramwajów linii nr 5 i 8.
Drugi etap obejmie montaż rozjazdu torowego umożliwiającego dojazd do przystanku Małe Garbary. Po zakończeniu prac tramwaje dwóch linii będą kursować do Małych Garbar, a jednej do pl. Wielkopolskiego. Linia T7 zostanie skrócona do Małych Garbar.
Równocześnie rusza budowa nowej trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka, która potrwa około dwóch lat. W związku z pracami torowisko na skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Matyi i Królowej Jadwigi zostanie wyłączone z ruchu, a tramwaje pojadą objazdami.
Zmienią się trasy linii nr 6, 10, 12 i 18. Przejazd z rejonu Dworca Głównego na Wildę zapewni autobusowa linia nr 171.
Od poniedziałku zamknięta zostanie ul. Wierzbięcice na odcinku od stacji benzynowej do węzła oraz południowa jezdnia ul. Matyi i ul. Królowej Jadwigi.
"Przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią północną z wykorzystaniem wykonanych pod koniec października przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe na wysokości ul. Przemysłowej oraz Novotelu. Prędkość w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/h" - czytamy w komunikacie.
Dodatkowo zamknięte będą pasy do lewoskrętu z ul. Królowej Jadwigi w ul. Wierzbięcice oraz pas skrętu w prawo do ul. Niezłomnych. Odcinek ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin a Ogrodową zostanie wyłączony z ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji i obsługi służb.
Przebudowa mostu Chrobrego potrwa około trzech lat, a budowa torowiska w ul. Ratajczaka - około dwóch.
Przywrócenie ruchu tramwajowego na trasie przez ul. Matyi i Wierzbięcice planowane jest na III kwartał 2026 roku.