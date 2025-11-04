Od poniedziałku w centrum Poznania kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają poważne utrudnienia. Rozpoczyna się przebudowa mostu Bolesława Chrobrego oraz budowa nowej trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka. Zmiany potrwają nawet trzy lata.

Od poniedziałku w Poznaniu wielkie utrudnienia

Przebudowa mostu Chrobrego - co się zmieni?

Most Bolesława Chrobrego, jedna z kluczowych przepraw przez Wartę w centrum Poznania, zostanie całkowicie wyburzony i zastąpiony nową konstrukcją.

Od poniedziałku wyłączone z ruchu zostanie torowisko tramwajowe na moście oraz na ulicach Estkowskiego i Wyszyńskiego. Zmiany w organizacji ruchu drogowego na ul. Estkowskiego zostaną wprowadzone po porannym szczycie komunikacyjnym.

"Inwestycja została podzielona na etapy tak, by przejazd jedną z części mostu był możliwy - po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Zmiana polegająca na przełożeniu całego ruchu na nitkę południową, z wykorzystaniem wspomnianej przewiązki, planowana jest na grudzień. O wprowadzeniu zmian wynikających z drugiego etapu mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem w odrębnych komunikatach" - podał magistrat.

Podczas prac nie będzie możliwości przejazdu tramwajów przez most Chrobrego. W ramach inwestycji powstanie nowy, trzeci obiekt z torowiskiem tramwajowym.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Zamknięcie torowiska od Garbar do Śródki wymusiło wprowadzenie zastępczych tras tramwajowych i autobusowych.

W pierwszym etapie, przez około dwa tygodnie, wyremontowane zostanie torowisko w obrębie pl. Wielkopolskiego. W tym czasie uruchomiona zostanie linia autobusowa "za tramwaj" T7 ze Śródki do Al. Marcinkowskiego. Pasażerowie mogą korzystać z tramwajów linii nr 5 i 8.

Drugi etap obejmie montaż rozjazdu torowego umożliwiającego dojazd do przystanku Małe Garbary. Po zakończeniu prac tramwaje dwóch linii będą kursować do Małych Garbar, a jednej do pl. Wielkopolskiego. Linia T7 zostanie skrócona do Małych Garbar.



Budowa trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka

Równocześnie rusza budowa nowej trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka, która potrwa około dwóch lat. W związku z pracami torowisko na skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Matyi i Królowej Jadwigi zostanie wyłączone z ruchu, a tramwaje pojadą objazdami.

Zmienią się trasy linii nr 6, 10, 12 i 18. Przejazd z rejonu Dworca Głównego na Wildę zapewni autobusowa linia nr 171.

Utrudnienia dla kierowców

Od poniedziałku zamknięta zostanie ul. Wierzbięcice na odcinku od stacji benzynowej do węzła oraz południowa jezdnia ul. Matyi i ul. Królowej Jadwigi.

"Przejazd dwukierunkowo możliwy będzie częścią północną z wykorzystaniem wykonanych pod koniec października przewiązek, czyli przejazdów przez torowisko tramwajowe na wysokości ul. Przemysłowej oraz Novotelu. Prędkość w rejonie prac zostanie ograniczona do 30 km/h" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo zamknięte będą pasy do lewoskrętu z ul. Królowej Jadwigi w ul. Wierzbięcice oraz pas skrętu w prawo do ul. Niezłomnych. Odcinek ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin a Ogrodową zostanie wyłączony z ruchu, z wyjątkiem dojazdu do posesji i obsługi służb.



Przebudowa mostu Chrobrego potrwa około trzech lat, a budowa torowiska w ul. Ratajczaka - około dwóch.

Przywrócenie ruchu tramwajowego na trasie przez ul. Matyi i Wierzbięcice planowane jest na III kwartał 2026 roku.