Rumunia wzmacnia swoją rolę w strukturach NATO i europejskiego bezpieczeństwa. Bukareszt podpisał z Holandią umowę na zakup 18 myśliwców F-16 Fighting Falcon za symboliczne jedno euro. Nowe maszyny trafią do Europejskiego Centrum Szkolenia F-16 w Fetesti i będą wykorzystywane wyłącznie do szkolenia pilotów krajów NATO oraz Ukrainy.

Bukareszt podpisał z Holandią umowę na zakup 18 myśliwców F-16 Fighting Falcon (zdj. ilustracyjne) / JEFFREY GROENEWEG/AFP/East News / East News

Informację o podpisaniu umowy przekazał w poniedziałek rumuński minister obrony Ionut Mosteanu. "To ważny krok w rozwoju Europejskiego Centrum Szkolenia F-16 w Fetesti, które stało się regionalnym ośrodkiem szkolenia pilotów NATO i państw partnerskich" - podkreślił polityk w mediach społecznościowych.

Minister dodał, że F-16 to nie tylko symbol bezpieczeństwa, ale także współpracy międzynarodowej. "To krok bliżej do następnego etapu: integracji samolotów F-35 z rumuńskimi siłami powietrznymi" - zaznaczył szef rumuńskiego resortu obrony. Podkreślił również, że zakup samolotów to "mądra inwestycja w szkolenia, współpracę i przyszłość", a cała transakcja "odzwierciedla zaufanie naszych holenderskich partnerów i uznanie dla profesjonalizmu rumuńskich sił powietrznych".

Współpracę obu krajów w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony potwierdziła także ambasadorka Holandii w Rumunii, Willemijn van Haaften. "Jesteśmy partnerami w NATO i współpracujemy na rzecz odstraszania i bezpieczeństwa na wschodniej flance Sojuszu. Zarówno Holandia, jak i Rumunia są oddanymi partnerami we wspieraniu Ukrainy. Europejskie Centrum Szkolenia F-16 jest jednym z przykładów doskonałej współpracy" - podkreśliła dyplomatka.