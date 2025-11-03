Groźna sytuacja na ulicy Pszczyńskiej w Żorach. Rano osobowy ford uderzył w drzewo, kierowca był pijany. 27-letni obywatel Ukrainy miał w organizmie niemal 2,5 promila alkoholu. Policjantom tłumaczył, że "rano wypił jedno piwo", a dzień wcześniej też pił alkohol.

Na ulicy Pszczyńskiej w Żorach pijany kierowca forda uderzył w drzewo.

W wyniku wypadku żadna z czterech osób podróżujących autem nie odniosła poważnych obrażeń.

Kierowca, 27-letni obywatel Ukrainy, miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy i dowód rejestracyjny, a sprawa trafi do sądu.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.

Policjanci otrzymali zgłoszenie z systemu eCall około 7:30 rano. Automatycznie uruchomił się po zderzeniu pojazdu z drzewem. Funkcjonariusze zastali rozbity samochód oraz cztery osoby, które podróżowały fordem - kierowcę i trzech pasażerów.

Kierowca pod wpływem alkoholu

Za kierownicą siedział 27-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna nieprawidłowo wykonał manewr skrętu, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo.

Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie niemal 2,5 promila alkoholu. Kierowca tłumaczył, że "rano wypił jedno piwo", a dzień wcześniej również spożywał alkohol. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu. Teraz 27-latek za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Policja apeluje o rozwagę i przypomina, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie wpływa negatywnie na koncentrację i czas reakcji kierowcy.

Jak działa eCall?

eCall to europejski system automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych, który od 31 marca 2018 roku jest obowiązkowy we wszystkich nowych typach samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku poważnego wypadku drogowego (np. zadziałania poduszek powietrznych), system automatycznie nawiązuje połączenie alarmowe z numerem 112 i przekazuje służbom ratunkowym podstawowe informacje, takie jak:

dokładna lokalizacja pojazdu (dane GPS),

czas zdarzenia,

kierunek jazdy,

rodzaj pojazdu,

liczba pasażerów (na podstawie zapiętych pasów).

Połączenie umożliwia także rozmowę głosową między pasażerami a operatorem numeru alarmowego. System można również uruchomić ręcznie, naciskając odpowiedni przycisk w samochodzie.

Dłuższa droga hamowania

Służby apelują do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do panujących warunków oraz całkowitą rezygnację z prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Jesienno-zimowa aura to czas, gdy warunki na drogach mogą gwałtownie się pogorszyć. Opady deszczu, śniegu, zalegające liście czy błoto wydłużają drogę hamowania i pogarszają przyczepność opon.