Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 25. Samochód osobowy marki Subaru, jadący w kierunku Oleśnicy, z nieustalonych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przystanek autobusowy. Pojazd natychmiast stanął w płomieniach. Niestety, kierowca zginął na miejscu.

Kierowca wjechał w przystanek, samochód się zapalił / KPP w Oleśnicy /

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 7:45 na trasie pomiędzy Międzyborzem a Oleśnicą (woj. dolnośląskie).

Według wstępnych ustaleń kierujący subaru nagle zjechał na pobocze i z impetem uderzył w betonowy przystanek autobusowy.

Siła uderzenia była tak duża, że pojazd momentalnie stanął w ogniu.

Niestety, mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, kierowca zginął na miejscu.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Droga krajowa nr 25 jest zablokowana. Policjanci kierują ruchem i apelują do kierowców o zachowanie ostrożności oraz wybieranie tras alternatywnych.

Przyczyny tragicznego wypadku będą wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury.