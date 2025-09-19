Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek w jednej z miejscowości powiatu oleskiego na Opolszczyźnie. 76-letni mieszkaniec gminy Radłów zginął podczas próby usunięcia usterki rozrzutnika. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek podczas prac polowych. Mężczyzna został wciągnięty przez maszynę / Policja Opole /

Tragedia podczas prac polowych

W czwartek około godziny 12:30 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z gospodarstw w powiecie oleskim na Opolszczyźnie.

Według wstępnych ustaleń, 76-letni rolnik wykonywał prace polowe ciągnikiem z rozrzutnikiem. W pewnym momencie doszło do awarii maszyny.

Mężczyzna próbował samodzielnie usunąć usterkę, jednak został wciągnięty przez wałki rozrzutnika.



Akcja ratunkowa nie przyniosła skutku

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pomimo szybkiej reakcji i podjętej akcji ratunkowej, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Na miejscu tragedii pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków, aby dokładnie ustalić przebieg wypadku.



Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas obsługi maszyn rolniczych.