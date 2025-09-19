Do dramatycznego zdarzenia doszło w czwartek w jednej z miejscowości powiatu oleskiego na Opolszczyźnie. 76-letni mieszkaniec gminy Radłów zginął podczas próby usunięcia usterki rozrzutnika. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, życia mężczyzny nie udało się uratować.
W czwartek około godziny 12:30 służby ratunkowe zostały wezwane do jednego z gospodarstw w powiecie oleskim na Opolszczyźnie.
Według wstępnych ustaleń, 76-letni rolnik wykonywał prace polowe ciągnikiem z rozrzutnikiem. W pewnym momencie doszło do awarii maszyny.
Mężczyzna próbował samodzielnie usunąć usterkę, jednak został wciągnięty przez wałki rozrzutnika.
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pomimo szybkiej reakcji i podjętej akcji ratunkowej, życia poszkodowanego nie udało się uratować.
Na miejscu tragedii pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz przesłuchali świadków, aby dokładnie ustalić przebieg wypadku.
Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas obsługi maszyn rolniczych.