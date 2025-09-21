Śmiertelny wypadek na autostradzie A1 między węzłami Kowal – Włocławek Zachód w Kujawsko-Pomorskiem. Nie żyje kierowca ciężarówki, który wysiadł z kabiny, by zmienić koło. Został wtedy potrącony przez kierowcę busa.

Do tragedii doszło, gdy kierowca ciężarówki wysiadł z kabiny, zdj. ilustracyjne / Shutterstock Zobacz również: 27-letni policjant nie żyje. Dramatyczny wypadek w Świętokrzyskiem

Tragedia na Dolnym Śląsku. Nie ustąpił pierwszeństwa kolumnie motocyklistów Tragedia na autostradzie A1 w woj. kujawsko-pomorskim. Między węzłami Kowal - Włocławek Zachód zginął kierowca ciężarówki. Mężczyzna wyszedł z kabiny, by zmienić przebite koło. Wtedy został potrącony przez busa. Prowadzono reanimację, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, życia kierowcy nie udało się uratować.