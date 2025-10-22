W czwartek (23 października) Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie m.in. Filtrów. Będzie się to wiązało z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych i przelotami dronów. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert. Taki sam alert otrzymali mieszkańcy Pruszkowa, gdzie ćwiczenia będą prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków.
"Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - alert RCB tej treści został dziś wysłany do mieszkańców Warszawy.