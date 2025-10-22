W czwartek (23 października) Wodociągi Warszawskie wraz ze służbami miejskimi przeprowadzą ćwiczenia na terenie m.in. Filtrów. Będzie się to wiązało z hałasem, zwiększonym ruchem pojazdów uprzywilejowanych i przelotami dronów. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert. Taki sam alert otrzymali mieszkańcy Pruszkowa, gdzie ćwiczenia będą prowadzone na terenie oczyszczalni ścieków.

"Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - alert RCB tej treści został dziś wysłany do mieszkańców Warszawy.

Ćwiczenia pod kryptonimem "Sokrates-25" realizowane są w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy wsparciu i współpracy policji i straży pożarnej. Jak ostrzegają służby, ćwiczenia wiążą się z hałasem, zwiększony ruchem pojazdów uprzywilejowanych oraz przelotami dronów.

"To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - apelują służby.

Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę.

Taki sam alert otrzymali mieszkańcy Pruszkowa, gdzie ćwiczenia będą prowadzone przy ulicy Domaniewskiej na terenie oczyszczalni ścieków.