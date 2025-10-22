Ćwiczenia pod kryptonimem "Sokrates-25" realizowane są w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przy wsparciu i współpracy policji i straży pożarnej. Jak ostrzegają służby, ćwiczenia wiążą się z hałasem, zwiększony ruchem pojazdów uprzywilejowanych oraz przelotami dronów.

"To tylko ćwiczenia - prosimy o zachowanie spokoju" - apelują służby.

Celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę.

Taki sam alert otrzymali mieszkańcy Pruszkowa, gdzie ćwiczenia będą prowadzone przy ulicy Domaniewskiej na terenie oczyszczalni ścieków.