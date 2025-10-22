Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w jednym z budynków wielorodzinnych w Głubczycach. W wyniku wybuchu pocisku z czasów II wojny światowej rannych zostało dwóch mężczyzn. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a mieszkańców ewakuowano. W mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, znaleziono także minę z czasów wojny.

W budynku wielorodzinnym w Głubczycach doszło do eksplozji pocisku z czasów II wojny światowej.

Dwóch mężczyzn zostało rannych, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W mieszkaniu znaleziono także minę, którą zdetonowano na poligonie.

We wtorek służby ratunkowe zostały wezwane do budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza w Głubczycach. Policję zaalarmowano po tym, jak na parterze domu doszło do silnej eksplozji, która spowodowała m.in. wyrwanie okna. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną i patrol policji.

W mieszkaniu, w którym doszło do wybuchu, znajdowały się trzy osoby - dwóch mężczyzn i kobieta. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Dwóch mężczyzn zostało rannych i przewieziono ich do szpitala. Lekarze zapewniają, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niewybuchy w mieszkaniu

Według ustaleń policji, przyczyną wybuchu był pocisk z czasów II wojny światowej. 62-letni właściciel mieszkania przyznał, że znalazł go podczas spaceru po lesie i przyniósł do domu. Na miejscu funkcjonariusze odkryli także minę, którą zabezpieczono i przewieziono na poligon, gdzie została zdetonowana przez saperów.

W trakcie akcji ewakuowano 36 mieszkańców budynku. Po zakończeniu działań służb i inspekcji budowlanej mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów.

Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Mundurowi przypominają, że w przypadku znalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały, nie wolno ich dotykać, przenosić ani próbować rozbrajać. Miejsce znaleziska należy oznaczyć i natychmiast powiadomić policję, która zabezpieczy teren i wezwie saperów.