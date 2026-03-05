Po 40 latach śledczy wracają do jednej z najbardziej tajemniczych zbrodni na Lubelszczyźnie. Tamtejsze Archiwum X ponownie analizuje sprawę zabójstwa małżeństwa emerytów w Zwierzyńcu. Dzięki nowoczesnym metodom kryminalistycznym policjanci liczą, że uda się w końcu ustalić sprawców.

Dom zamordowanych emerytów w Zwierzyńcu, fot. Policja Lublin

Zabójstwo w Zwierzyńcu w 1986 roku

Do tragedii doszło w 1986 roku w jednym z domów jednorodzinnych, gdzie mieszkało małżeństwo emerytów - 61-letni mężczyzna oraz jego 62-letnia żona. Seniorzy postanowili sprzedać nieruchomość i przeprowadzić się do mieszkania w bloku.

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości pojawiło się w lokalnej prasie i wzbudziło spore zainteresowanie. Jesienią 1986 roku małżonkowie sfinalizowali sprzedaż i 4 listopada 1986 roku otrzymali pieniądze za dom. Następnego dnia ich ciała znalazł członek rodziny - zauważył otwarte drzwi do domu, zaniepokojony wszedł do środka i odkrył zwłoki.

Splądrowany dom zamordowanych emerytów ze Zwierzyńca, fot. Policja Lublin

Motyw zbrodni - pieniądze ze sprzedaży domu

Śledztwo wykazało, że seniorzy zostali zamordowani wieczorem 4 listopada 1986 roku. Sprawcy po dokonaniu zbrodni próbowali upozorować samobójstwo ofiar, aby zmylić tropy. Motywem były prawdopodobnie pieniądze ze sprzedaży domu.

Napastnicy po wejściu do domu dokładnie przeszukali pomieszczenia. Plan się jednak nie powiódł, bo pieniądze zostały wcześniej dobrze ukryte przez właścicieli; sprawcy uciekli z niczym.

Splądrowany dom zamordowanych emerytów ze Zwierzyńca, fot. Policja Lublin

Według ustaleń śledczych napastnicy mogli być znani ofiarom. Małżeństwo słynęło z dużej ostrożności w kontaktach z obcymi osobami. Podczas pierwszego śledztwa funkcjonariusze przesłuchali kilkuset świadków i zabezpieczyli liczne dowody znalezione na miejscu zbrodni. Analizowano wiele wersji wydarzeń i sprawdzano kolejne pojawiające się w sprawie wątki.

Mimo szeroko zakrojonych działań sprawcy zabójstwa nie zostali wówczas ustaleni ani zatrzymani.

Zabójstwo w Zwierzyńcu. Sprawę przejmuje Archiwum X

Po latach do sprawy powrócili policjanci z Archiwum X w Lublinie. Śledczy ponownie analizują akta sprawy oraz zabezpieczone dowody. Obecnie mogą korzystać z metod, które w latach 80. nie były dostępne, w tym badań genetycznych DNA i zaawansowanych technik analizy kryminalistycznej.

Nowoczesne narzędzia pozwalają zestawiać historyczne materiały dowodowe z danymi zgromadzonymi w policyjnych systemach informatycznych oraz weryfikować dawne tropy.

Praca Archiwum X polega nie tylko na analizie dowodów, ale także na próbie odtworzenia przebiegu wydarzeń sprzed lat i poznania historii ofiar. Śledczy liczą, że być może ktoś jeszcze pamięta okoliczności tej zbrodni lub posiada informacje, które wcześniej nie trafiły do organów ścigania.

Dom w Zwierzyńcu, fot. Policja Lublin

Nawet pozornie mało istotna wskazówka może okazać się kluczowa w ustaleniu sprawców.

Policja apeluje do osób, które posiadają wiedzę na temat zabójstwa w Zwierzyńcu, o kontakt z funkcjonariuszami z Lubelskiego Archiwum X przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Kontakt możliwy jest pod numerami telefonu:

47 811 54 47

47 811 42 80

kom. 735 918 963

Informacje można przekazać także mailowo: wydzial.kryminalnykwp@lu.policja.gov.pl.

Funkcjonariusze zapewniają pełną anonimowość. Każdy przekazany sygnał zostanie dokładnie sprawdzony. Śledczy wierzą, że po latach uda się doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności tej jednej z najbardziej tajemniczych zbrodni na terenie regionu.

Dom w Zwierzyńcu, fot. Policja Lublin