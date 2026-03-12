Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego (woj. lubuskie) wracają do sprawy mężczyzny poszukiwanego za przestępstwo seksualne, do którego doszło 14 lat temu. Przygotowano nowy, poprawiony i bardziej czytelny wizerunek podejrzanego.

Nowy, poprawiony wizerunek mężczyzny podejrzanego o przestępstwo seksualne z 2012 r. / Policja Lubuska /

Wszystko zaczęło się wieczorem 9 stycznia 2012 r. przy ul. Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Nieznany mężczyzna zaatakował młodą kobietę i dopuścił się wobec niej przestępstwa seksualnego.

Napastnik próbował okaleczyć oczy ofiary, by nie zostać rozpoznanym.

Służbom nie udało się go wówczas zidentyfikować. Ustalono jedynie, że miał ok. 175 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz i jednodniowy zarost.

Mężczyzna miał wypytywać pokrzywdzoną o wiek, co może świadczyć, że zdawał sobie sprawę z grożących mu konsekwencji. Miał także powiedzieć, że ma 24 lata, a dziewczyna mu nie ucieknie, bo jest "najlepszym biegaczem w Wielkopolsce".

Mrówcza praca przy rekonstrukcji wizerunku

Gorzowscy policjanci przeanalizowali ponownie dowody sprzed lat, m.in. zapis z monitoringu z wizerunkiem mężczyzny. Nagranie zrekonstruowała specjalistyczna firma zajmująca się grafiką cyfrową i odtwarzaniem wizerunków.

Dzięki temu powstał nowy, poprawiony, bardziej czytelny wizerunek podejrzanego. W trakcie prac skupiono się na pojedynczej, najlepszej jakościowo klatce wideo. Nie użyto sztucznej inteligencji, która mogłaby zniekształcić wizerunek, a obraz rekonstruowano piksel po pikselu.

Policjanci zastrzegają, że podejrzany mógł znacząco zmienić się przez ostatnie 14 lat, a opublikowany wizerunek ma charakter pomocniczy.



Osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają istotne informacje w sprawie, są proszone o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim - telefon: 47 7911060.

