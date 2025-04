Są pieniądze na flagowe festiwale w Lądku-Zdroju (Dolnośląskie). Zwrot nastąpił po nagłośnieniu sprawy przez reporterów RMF FM. Pierwsza decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykluczyła z dofinansowania wspierane od lat, znane imprezy na terenach popowodziowych.

Alpiniści Adam Bielecki, Jarosław Botor oraz Denis Urubko podczas Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju w 2019 r. odebrali z rąk ambasadora Francji Legię Honorową za akcję ratunkową himalaistki Elisabeth Revol na Nanga Parbat. / PAP

Ministerstwo Kultury nie przyznało dotacji trzem ważnym festiwalom w Lądku-Zdroju, co wywołało oburzenie lokalnej społeczności dotkniętej powodzią.

Organizatorzy podkreślali, że wydarzenia te są kluczowe dla regionu, przyciągają turystów i pomagają mieszkańcom w trudnym czasie.

Po interwencji RMF FM i nagłośnieniu sprawy, pełnomocnik rządu ds. powodzi obiecał interwencję w ministerstwie, jednak przez ponad dwa tygodnie organizatorzy nie otrzymali żadnych informacji.

Ostatecznie, po ponownym przypomnieniu przez RMF FM, Ministerstwo Kultury zdecydowało się przyznać środki na wszystkie trzy festiwale.

"Napluto nam w twarz" - tak o działaniach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pisali organizatorzy znanych od lat imprez kulturalnych z Lądka-Zdroju, jednej z najbardziej dotkniętych przez powódź miejscowości na Dolnym Śląsku.

Resort - pierwszy raz od wielu lat - nie przyznał bowiem grantów Międzynarodowemu Festiwalowi Tańca im. Olgi Sawickiej, Festiwalowi Filmów Górskich i Festiwalowi Literatury Górskiej.

Festiwale wizytówką regionu

Dla mieszkańców był to ogromny cios, bo wydarzenia były wizytówką regionu i przyciągały do Lądka turystów, którzy są teraz potrzebni regionowi jak powietrze.

Imprezy to także forma terapii dla lokalnej społeczności. Właściwie to te pieniądze nigdy nie były nam potrzebne tak jak teraz. Nie możemy zrozumieć decyzji ministerstwa, bo we wniosku to podkreślaliśmy mocno. Przecież powodzianie nie wyciągną z kieszeni zaskórniaków, bo już ich nie mają. Nie wyjadą na drogie wakacje, tylko liczą na to, że będą mogli tutaj spędzić czas, w sposób, który oderwie ich głowy i myśli od tego co mają za oknem - powiedziała reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, Karolina Sierakowska, organizatorka Festiwali Tańca im. Olgi Sawickiej, który co roku ściągał tłumy widzów.

Nasze festiwale sprawiają, że o Lądku-Zdroju słyszy cała Polska, a częściowo nawet świat - opowiada Maciej Sokołowski, dyrektor Festiwalu Filmów Górskich im. Andrzeja. Od lat jednym z głównych elementów finansowania naszych festiwali były granty z programu ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W tym roku punktacja była wyjątkowo niska, mimo że nasz wniosek niewiele różnił się od tych z poprzednich lat. Nie wiem, co się zmieniło, że pierwszy raz od 13 lat nie została nam przyznana dotacja - podkreślał w rozmowie z RMF FM.

Zwrot akcji po interwencji RMF FM

Organizatorzy napisali list z protestem, a reporterzy RMF FM nagłośnili sprawę.

Podczas wizyty w Kłodzku pełnomocnik rządu ds. powodzi Marcin Kierwiński przyznał w rozmowie z Martyną Czerwińską, że decyzja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest dla niego niezrozumiała i postara się przekonać resort do jej zmiany.

Wiem, że ministerstwo kultury będzie miało oszczędności na innych zadaniach i mam deklarację, że takie decyzje zostaną skorygowane - powiedział RMF FM.

Przez ponad dwa tygodnie nikt się jednak w tej sprawie nie odezwał do organizatorów.

Zdaję sobie sprawę, że znalezienie dodatkowych środków, czy przesunięcie ich z innych zadań, nie zajmuje dwóch minut. Wierzę, że ministerstwo pracuje nad rozwiązaniem, ale myślę też, że ponad dwa tygodnie, to wystarczająco dużo czasu, aby chociaż wykonać do nas telefon: "Słuchajcie, pracujemy nad tym, bądźcie spokojni, kontynuujcie organizację". Tymczasem nie dostaliśmy żadnego sygnału, dowiadujemy się o wszystkim z mediów. Program festiwalu musieliśmy wyrzucić do kosza, bo przez brak informacji nie jesteśmy w stanie dotrzymać terminów, na które umówiliśmy się z artystami. Część spektakli już musieliśmy odwołać, boimy się, że za chwile będziemy musieli to zrobić z kolejnymi - mówiła Karolina Sierakowska.

RMF FM postanowiło przypomnieć Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wywiązaniu się z deklaracji. Dziś rano do reporterki RMF FM dotarła wiadomość. "Wszystkie trzy festiwale: Lądecki Festiwal Filmów Górskich, Festiwal Literatury Górskiej i Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej otrzymają środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego".

Wiceminister kultury Maciej Wróbel poinformował o tym także na platformie X.