Dziś, 8 maja, na polskich i europejskich drogach pojawią się setki pojazdów z żółtymi wstążkami zawieszonymi na lusterkach. To nie przypadek, a wyraz solidarności i szacunku wobec kierowców zawodowych, którzy obchodzą swoje międzynarodowe święto. Co oznacza żółta wstążka i dlaczego branża transportowa tak mocno podkreśla jej znaczenie?

/ Shutterstock

8 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.

Symbolem święta jest żółta wstążka zawieszana na lewym lusterku pojazdu.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Już w piątek, 8 maja, kierowcy w całej Polsce i Europie będą mogli zauważyć na drogach pojazdy - szczególnie ciężarówki, autobusy i busy - z charakterystyczną żółtą wstążką zawieszoną na lewym lusterku - informuje serwis motoryzacja.interia.pl. Ten widoczny symbol nie jest przypadkowy. To znak obchodów Międzynarodowego Dnia Kierowcy Zawodowego, święta ustanowionego w 2016 roku przez dwie światowe organizacje branżowe: Union Internationale des Chauffeurs Routiers (UICR) oraz International Road Transport Union (IRU).

Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie pracy kierowców zawodowych, bez których współczesna gospodarka nie mogłaby funkcjonować. To właśnie oni codziennie pokonują setki kilometrów, dostarczając towary, przewożąc ludzi i dbając o sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw.

Żółta wstążka - symbol szacunku i solidarności

Żółta wstążka, która pojawi się na lusterkach tysięcy pojazdów, to prosty, ale wymowny gest. Symbolizuje solidarność, wzajemny szacunek i dumę z wykonywanego zawodu. To także apel do społeczeństwa o docenienie codziennego trudu kierowców, którzy często pracują w trudnych warunkach, z dala od domu i rodziny.

W Polsce do akcji przyłączają się liczne organizacje branżowe, w tym Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera. W ramach obchodów zaplanowano m.in. spotkanie na stacji paliw UNIWAR, gdzie kierowcy będą mogli odebrać żółte wstążki i wziąć udział w specjalnych wydarzeniach. Podczas uroczystości zostanie także wręczony tytuł "Najlepsza stacja paliw - miejsce przyjazne kierowcom 2026".

Branża transportowa w kryzysie - brakuje rąk do pracy

Choć praca kierowcy zawodowego jest niezwykle ważna, branża transportowa od kilku lat zmaga się z poważnymi problemami. Największym z nich jest rosnący niedobór pracowników. Szacuje się, że w Polsce brakuje nawet 200 tysięcy kierowców zawodowych. Mimo atrakcyjnych zarobków - sięgających nawet 500 zł za dzień pracy - młodzi ludzie coraz rzadziej wybierają tę ścieżkę kariery.

Do największych wyzwań należy nie tylko życie w trasie i rozłąka z rodziną, ale także trudne warunki pracy oraz presja czasu. Sytuacji nie poprawia także niepewność geopolityczna i rosnące wymagania stawiane przez pracodawców. Według najnowszego "Barometru Zawodów", kierowcy zawodowi znaleźli się w 2026 roku w gronie 17 najbardziej deficytowych profesji w Polsce - obok lekarzy, psychologów, spawaczy czy elektryków.