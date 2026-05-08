Czy kultowy film Juliusza Machulskiego może zabrzmieć inaczej? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy prestiżowego konkursu FMF Young Talent Award 2026. Zwycięska kompozycja już niebawem zostanie zaprezentowana publiczności. 13 maja w Krakowie rusza 19. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej.

Film "Vabank" od lat kojarzony jest z charakterystycznym, pełnym energii tematem muzycznym autorstwa Henryka Kuźniaka. W tym roku uczestnicy konkursu FMF Young Talent Award stanęli jednak przed wyjątkowo wymagającym zadaniem - musieli stworzyć zupełnie nową ścieżkę dźwiękową do wybranego fragmentu tego klasycznego obrazu. To wyzwanie stało się okazją do zaprezentowania kreatywności i nowatorskiego podejścia młodych kompozytorów z całego świata.

Gala Nagród FMF - święto muzyki filmowej

Ceremonia wręczenia nagród FMF Young Talent Award, będąca jednym z najważniejszych punktów Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie , zyskała w tym roku wyjątkową oprawę. Gala, która odbędzie się 13 maja, będzie osobnym wydarzeniem, podczas którego na scenie zabrzmią utwory mistrzów: Jerzego "Dudusia" Matuszkiewicza, Henryka Kuźniaka oraz Henry’ego Manciniego. Publiczność usłyszy brzmienie dużego zespołu jazzowego z rozbudowaną sekcją dętą pod batutą Jana Stokłosy.

Młodzi kompozytorzy na międzynarodowej scenie

Jury pod przewodnictwem Miriam Cutler miało w tym roku niełatwe zadanie. Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko kunsztem technicznym, ale także niezwykłą wyobraźnią muzyczną. Kompozycje finalistów wyróżniały się umiejętnym wykorzystaniem instrumentarium oraz doskonałym wyczuciem filmowej dramaturgii. Każdy z utworów mógłby z powodzeniem stać się częścią programu koncertowego.

Wśród nagrodzonych znalazła się trójka wyjątkowych młodych twórców. Pierwsze miejsce zajęła Natalia Hatz, grecka kompozytorka wykształcona na Uniwersytecie Narodowym im. Kapodistriasa w Atenach oraz w renomowanym Berklee College of Music w Walencji. Jej prace były już nagrywane w legendarnym AIR Studios w Londynie, a teraz jej talent zostanie doceniony podczas prestiżowej gali w Krakowie.

Drugie miejsce przypadło Danielowi Santosowi z Kolumbii, stypendyście szkoły muzycznej EMMAT oraz laureatowi Maratonu Produkcji Audiowizualnej na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Bogocie. Trzecią nagrodę otrzymał polski kompozytor i aranżer Paweł Litwińczyk.

FMF Young Talent Award - szansa dla młodych twórców

Konkurs FMF Young Talent Award skierowany jest do kompozytorów, którzy nie ukończyli jeszcze 35. roku życia. To wyjątkowa okazja, by pokazać swoje umiejętności szerokiej publiczności oraz przedstawicielom branży muzyki filmowej. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczne zadanie konkursowe miało zachęcić młodych artystów do odwagi i realizacji własnych, autorskich wizji muzycznych.

Szczególne znaczenie ma fakt, że po raz pierwszy w historii nagrody zwyciężyła kobieta. Natalia Hatz nie tylko zachwyciła jury swoją kompozycją, ale również otworzyła nowy rozdział w historii konkursu. Organizatorzy zapowiadają, że będą z uwagą śledzić dalszy rozwój kariery wszystkich finalistów.

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie - program pełen atrakcji

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to cykliczne wydarzenie, które przyciąga do stolicy Małopolski miłośników muzyki filmowej z całego świata. W tym roku odbędzie się w dniach 13-17 maja, a koncerty i wydarzenia towarzyszące zaplanowano w TAURON Arenie Kraków, Centrum Kongresowym ICE Kraków oraz Teatrze im. Juliusza Słowackiego.

W programie festiwalu znajdą się m.in. autorski koncert Jamesa Newtona Howarda, Międzynarodowa Gala Seriali FMF z muzyką z takich produkcji jak "Biały Lotos", "Bridgertonowie", "Yellowstone" i "Pingwin", a także suita z uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Tradycyjnie już zaplanowano również finał nagrody im. Jana A.P. Kaczmarka - MARZYCIEL 2026.