Prezydent Karol Nawrocki wyznaczył nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Został nim Bartosz Grodecki. W kwietniu z pełnienia tej funkcji zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.

Karol Nawrocki i Bartosz Grodecki / Leszek Szymański / PAP

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Nawrocki: Bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju i dobrobytu

Gratuluję panu ministrowi tej nominacji. Dziękuję za odwagę, za gotowość dbania o bezpieczeństwo państwa polskiego - mówił w czasie krótkiej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki. Bezpieczeństwo jest nie tylko gwarantem ciągłości, suwerenności i niepodległości państwa. Jest także odpowiedzialne za to, by Polska mogła się rozwijać, budować dobrobyt Polek i Polaków. Zbyt rzadko to sobie uświadamiamy, że bezpieczeństwo jest także fundamentem naszego rozwoju i dobrobytu - dodał prezydent.



Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz. To przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, w reformie Polskich Sił Zbrojnych, przyjęciu najważniejszych, strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - wyliczał następca Andrzeja Dudy.

W swoim wystąpieniu Karol Nawrocki chwalił poprzedniego szefa BBN-u - Sławomira Cenckiewicza. Zbudował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedni zespół ludzi, przygotował bardzo istotne dokumenty - wspominał.

Kim jest Bartosz Grodecki?

Z biogramu opublikowanego na stronie BBN-u wynika, że Bartosz Grodecki urodził się w 1980 r. To absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w Wojskowej Akademii Technicznej.

Nowy szef BBN-u Bartosz Grodecki i prezydent Karol Nawrocki3 / Leszek Szymański / PAP

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Bartosz Grodecki to urzędnik państwowy z blisko 20-letnim doświadczeniem - m.in. w resortach spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych.

W ciągu tych 20 lat wykazywał się nie tylko jako ekspert do spraw bezpieczeństwa świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i na całym świecie. Był człowiekiem wykazującym się bardzo wysoką efektywnością - opisywał.

Nawrocki podkreślał, że nie może mówić o wszystkich rzeczach, którymi zajmował się nowy szef BBN-u. Wspomniał jednak, że z ramienia MSWiA Grodecki odpowiadał za kontakt ze strażą graniczną w momencie pierwszych hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę.

Praca wykonywana przez ministra Grodeckiego pozwoliła zabezpieczyć interes państwa - mówił. Zwrócił też uwagę na jego zaangażowanie w proces ewakuacji współpracowników NATO z Afganistanu po decyzji o wycofaniu amerykańskich wojsk z tego kraju.

Mamy człowieka, który nie tylko ma głęboką świadomość geopolitycznej architektury bezpieczeństwa, ale także człowieka, który w ciągu blisko 20 lat służby Rzeczpospolitej wykazywał się wielokrotnie swoją skutecznością. Wierzę, że ta skuteczność nie opuści pana ministra i także jako szef BBN-u będzie przede wszystkim ministrem skutecznym - podsumował prezydent Nawrocki.

W czasie uroczystości głos zabrał wyłącznie prezydent Nawrocki - nowy szef BBN-u nie wygłosił żadnego wystąpienia.

"Wandalizm Tuska sparaliżował działanie BBN"

Po kwietniowej rezygnacji Sławomira Cenckiewicza prezydent Karol Nawrocki tymczasowo powierzył kierowanie Biurem Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. rez. Andrzejowi Kowalskiemu.

"Wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mi prawo dostępu do informacji niejawnych, na ręce prezydenta Karola Nawrockiego w dniu 22 kwietnia 2026 r. złożyłem rezygnację ze stanowiska Sekretarza Stanu - Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego" - tak o swoim odejściu z BBN-u pisał w mediach społecznościowych Sławomir Cenckiewicz.

Prezydent Karol Nawrocki i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz / Radek Pietruszka / PAP

"Swoją decyzję przemyślałem i podjąłem ją w odpowiedzialności za państwo, którego jeden z ważnych urzędów - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, został poddany brutalnej ingerencji i presji ze strony rządu Donalda Tuska. Niespotykany dotąd w historii antypaństwowy wandalizm Tuska i jego współpracowników w praktyce sparaliżował normalne funkcjonowanie BBN, zaś mnie uniemożliwił pełnienie funkcji powierzonej mi w dniu 7 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta RP" - podkreślał historyk, znany m.in. z głośnych publikacji o Lechu Wałęsie.