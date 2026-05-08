W wieku 77 lat zmarł Ryszard Zembaczyński - wieloletni wojewoda opolski i prezydent Opola. Informację o śmierci Zembaczyńskiego zamieścił w piątek na portalu społecznościowym Szymon Ogłaza - marszałek województwa opolskiego.

Ryszard Zembaczyński był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii samorządu województwa opolskiego. Urodził się w 1948 roku.

W 1985 roku, z rekomendacji Stronnictwa Demokratycznego, objął stanowisko wicewojewody opolskiego. Pięć lat później powierzono mu funkcję wojewody opolskiego, którą pełnił aż do 1998 roku.

Trzy kadencje na stanowisku prezydenta Opola

W 2001 roku Zembaczyński dołączył do Platformy Obywatelskiej, gdzie został wiceprzewodniczącym regionu opolskiego. Rok później po raz pierwszy został wybrany na prezydenta Opola.

Mieszkańcy miasta obdarzyli go zaufaniem na trzy kolejne kadencje - urząd sprawował do 2014 roku. Po tym czasie nie ubiegał się już o reelekcję.

Ryszard Zembaczyński zmarł 7 maja 2026 roku po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 77 lat. Informację o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych marszałek województwa opolskiego, Szymon Ogłaza.

Zembaczyński zapisał się w historii regionu jako doświadczony samorządowiec, który przez lata kształtował oblicze Opola i województwa opolskiego.