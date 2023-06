Rozszerzono sieć Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Sięga teraz poza granice miasta. To za sprawą pięciu nowych stacji, które powstały w podwrocławskich gminach: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Wisznia Mała.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dodatkowych 5 stacji uruchomiono z 31 maja na 1 czerwca, a ich lokalizacje to:

Bielany Wrocławskie

Wysoka

Mokronos Górny

Smolec

Psary

Rozlokowanie stacji przy węzłach przesiadkowych, takich jak stacja PKP Mokronos Górny, to doskonały przykład jak planować komunikację podmiejską i dostosowywać ją do potrzeb mieszkańców - mówi Cezary Dudek, rzecznik prasowy Nextbike.

Rower miejski zawitał do gminy wiejskiej. Na razie jest to program pilotażowy. Myślę, że naprawdę to się przyjmie - podkreśla Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

Trzeba pamiętać o tym, że do tej pory nie można było wyjechać rowerem miejskim poza Wrocław i go zostawić gdzieś poza Wrocławiem. Możemy wyjechać już teraz z Wrocławia i dojechać na przykład do Bielan Wrocławskich - tłumaczy Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podróż z centrum do Bielan zajęła mi około 35 minut. Więc tak naprawdę kosztuje to 2 zł, bo tyle płacimy za wypożyczenie roweru na godzinę. Pierwsze 20 minut jest bezpłatne - dodaje.

Dodatkowe rowery

Dodanie nowych stacji oznacza również wzbogacenie floty o 50 dodatkowych rowerów miejskich. Aby wypożyczyć rowery należy zarejestrować konto w systemie Wrocławskiego Roweru Miejskiego i skorzystać z aplikacji WRM lub Nextbike.

Bardzo nas cieszy, że nasi sąsiedzi również doceniają korzyści, jakie daje rozwój ruchu rowerowego i umożliwienie podróżowania jednośladem pomiędzy gminami. Zależy nam na tym, aby coraz więcej naszych mieszkańców wybierało taki zrównoważony środek transportu, dlatego w ramach Planu działań rowerowych do 2030 roku zapisano inwestycje zakładające tworzenie tras rowerowych łączących Wrocław z gminami ościennym - podkreśla Jagielnicka.