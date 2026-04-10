Od maja 2026 roku na Pl. Solnym we Wrocławiu wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji ruchu. Miasto zdecydowało się na dwumiesięczny pilotaż, który ma odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców. Zmiany obejmą ograniczenie wjazdu samochodów i motocykli w określonych godzinach.

/ Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl.





Nowe zasady wjazdu na pl. Solny

Pilotaż zakłada, że plac Solny będzie zamknięty dla ruchu aut i motocykli (z wyjątkiem mieszkańców, przedsiębiorców oraz dostawców) od poniedziałku do czwartku w godzinach 22:00-5:00 rano.

W weekendy ograniczenia będą obowiązywać od piątku od godziny 18:00 aż do poniedziałku do 5:00 rano. Jak podkreślają urzędnicy, celem zmian jest poprawa komfortu życia mieszkańców oraz zwiększenie bezpieczeństwa w tej części miasta.

Pilotaż ruszy od maja i potrwa do końca czerwca 2026.

Konsultacje i ewaluacja pilotażu

Miasto zapowiada, że przez cały okres pilotażu będzie prowadzić analizę wprowadzonych rozwiązań. Wyniki zostaną przedstawione podczas kolejnego spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami w lipcu 2026 roku.

"Pilotaż zostanie więc ponownie poddany konsultacji, aby przekonać się, co się sprawdza, a co - być może - trzeba poprawić" – informują przedstawiciele urzędu.

Od sierpnia 2026 roku na Pl. Solnym mają zostać zamontowane specjalne słupki wyposażone w kamery i domofon. Dzięki temu straż miejska będzie mogła prowadzić dozór elektroniczny nad tym miejscem. Do tego czasu nad prawidłowym przebiegiem pilotażu będą czuwać patrole miejskie.



Ostateczne decyzje dotyczące przyszłości organizacji ruchu na Pl. Solnym zapadną po zakończeniu pilotażu i analizie opinii mieszkańców oraz przedsiębiorców. Miasto nie wyklucza wprowadzenia poprawek, jeśli zgłoszone zostaną istotne uwagi.