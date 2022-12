Budżet województwa Dolnośląskiego na 2023 rok będzie rekordowy i proinwestycyjny - powiedział dziś marszałek Cezary Przybylski. To 2 miliardy 274 miliony złotych. Plan zakłada, że nie będzie deficytu, a region w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie zaciągnie nowych kredytów. Skąd taka sytuacja w kryzysowych czasach?

Po pierwsze rekordowy budżet to kwestia tego co zostało przekazane z budżetu państwa. Chodzi przede wszystkim o CIT, czyli podatek od osób prawnych. Druga rzecz to podjęte starania Urzędu Marszałkowskiego. Mam na myśli zabieganie o różnego rodzaju środki zewnętrzne - mówi Marszałek Cezary Przybylski.

Samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 2,27 miliarda złotych. Planowane dochody województwa zwiększą się w porównaniu do tegorocznych o 564 miliony złotych. Zwiększą się również wydatki. Te wzrosną o 494 miliony złotych.

Najwięcej pieniędzy samorząd województwa przeznaczy na transport, ochronę zdrowia i rozwój regionalny. Jedną z najważniejszych inwestycji ma być budowa Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu.

W 2023 roku województwo nie planuje zaciągania kredytów, nie będzie wpłacać do budżetu państwa tzw. "Janosikowego", a prognozowana nadwyżka budżetowa przekroczy 20,5 miliona złotych - informuje Dolnośląski Urząd Marszałkowski w komunikacie prasowym.

"Trudna koalicja z PiS"

W kontekście budżetu marszałek Przybylski odniósł się też do koalicji Bezpartyjnych Samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością. Jego zdaniem jest ona niezwykle trudna dla obu stron.

To, że jesteśmy w koalicji z PiS jest jednak niezwykle korzystne dla Dolnego Śląska. To jest wsparcie naprawdę wielu inwestycji. Chociażby jeżeli chodzi o drogi. W naszej umowie koalicyjnej były zawarte nie tylko drogi wojewódzkie, ale również przebieg tras krajowych. To też kolej plus, czy środki które dostajemy z Polskiego Ładu i mam nadzieje, które dostaniemy z Krajowego Planu Odbudowy - mówi Przybylski.

Różnimy się w podejściu do spraw praworządności, do kwestii związanych z próbami centralizacji państwa. Uważamy, że ta reforma decentralizacji powinna być dokończona. To tutaj na dole najlepiej wiemy, co jest dla ludzi najważniejsze - dodaje.