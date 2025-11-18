Podczas prac archeologicznych prowadzonych przy ul. Twardej 8 w Warszawie archeolodzy natrafili na niezwykłe znalezisko. W jednej z odkrytych piwnic posadzka została wyłożona płaskimi płytami kamiennymi, które przypominają kamienie litograficzne. Na jednej z nich widnieje orzeł – godło Polski Ludowej.

/ Stołeczny Konserwator Zabytków / Facebook

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Jak poinformował stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki, wykopaliska oraz zdjęcia lotnicze potwierdziły, że teren przy ul. Twardej był gęsto zabudowany.

W sąsiedztwie dawnej fabryki czekolady, gdzie wcześniej odkryto ceramiczne formy do wyrobu pralinek oraz papierowe naklejki na opakowania, stały XIX-wieczne kamienice.

"Wykopaliska odsłoniły dość zagadkową rolę, jaką pełniły w okresie powojennym piwnice jednej z nich. Posadzka wyłożona jest płaskimi płytami kamiennymi przypominającymi kamienie litograficzne, bowiem napisy i rysunki znajdują się na nich w odbiciu lustrzanym. Dość szokujące jest to, że na jednej płycie ułożonej na podłodze jest orzeł – godło Polski Ludowej – podkreślił Michał Krasucki.

Propagandowe hasła na kamiennych płytach

Na innych płytach odkrytych w piwnicy widnieją hasła charakterystyczne dla okresu PRL, takie jak: „Rozumne oszczędzanie to wkład w walkę o pokój” czy „Oszczędzaj systematycznie i celowo”. Kamienica, w której znajdowały się te piwnice, istniała do lat 70., po czym została rozebrana.

Wykopaliska prowadzone są na terenie, gdzie dzielnica Śródmieście planuje budowę nowego centrum kultury „Twórcza Twarda”. Odkrycie kamieni litograficznych z orłem PRL i propagandowymi hasłami rzuca nowe światło na powojenną historię tego miejsca.

Czym są kamienie litograficzne?

Kamień litograficzny to specjalnie przygotowana płyta, na której wykonuje się rysunek przeznaczony do odbicia. Na wypolerowanej powierzchni kamienia rysuje się kredką litograficzną, tłustą farbą lub tuszem.

Następnie kamień zakwasza się roztworem kwasu azotowego z gumą arabską i powleka farbą drukarską, która przylega tylko do miejsc zarysowanych.

Dzięki temu możliwe jest wykonywanie odbitek.



