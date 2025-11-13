Niebezpieczny pościg ulicami Wrocławia. Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę mazdy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej i próbował uciec przed funkcjonariuszami. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a w jego aucie znaleziono papierosy bez polskich znaków akcyzy.

/ Shutterstock

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę mazdy. Mężczyzna zignorował wyraźny sygnał do zatrzymania i gwałtownie przyspieszył, rozpoczynając ucieczkę.

Po krótkim, lecz dynamicznym pościgu, policjanci zatrzymali uciekiniera. Za kierownicą siedział 43-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. To jednak nie był koniec problemów zatrzymanego.

Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze odkryli znaczną ilość papierosów bez polskich znaków akcyzy. Nielegalny towar został zabezpieczony, a 43-latek trafił do policyjnego aresztu.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Policjanci przypominają, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo handel lub posiadanie wyrobów tytoniowych bez wymaganej akcyzy może skutkować wysokimi karami finansowymi.

