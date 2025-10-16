W Walii nie brak miejsc, które potrafią oczarować każdego podróżnika. Jednak są takie zakątki, które chcą pozostać nieodkryte. Stackpole – niewielka wioska w Pembrokeshire – to przykład społeczności, która świadomie wybiera spokój i autentyczność zamiast popularności w mediach społecznościowych. Dlaczego mieszkańcy Stackpole nie chcą, by świat usłyszał o ich wiosce?

Barafundle Bay została okrzyknięta najpiękniejszą plażą w Wielkiej Brytanii / Shutterstock

Stackpole to malutka, średniowieczna wioska w Walii, która chce pozostać poza turystycznym mainstreamem.

Mieszkańcy unikają napływu turystów z Tik-Toka, by zachować spokój i autentyczność miejsca.

Choć turyści mogą tu przyjechać, wioska nie chce masowych atrakcji i wynajmu krótkoterminowego.

Walia od lat przyciąga turystów swoimi krajobrazami - od zatoki Barafundle po malownicze wybrzeża Glamorgan. Jednak tuż obok jednej z najbardziej znanych plaż Wielkiej Brytanii leży miejsce, które stara się pozostać w cieniu - pisze "Daily Mail".

Stackpole, niewielka wioska licząca zaledwie 200 mieszkańców, nie pojawia się w rankingach najpopularniejszych miejscówek na Instagramie. I tak właśnie chcą jej mieszkańcy.

Niewiele osób o niej wie, chociaż istnieje od średniowiecza.

Dziedzictwo ważniejsze niż popularność

Po tym, jak Barafundle Bay została okrzyknięta najpiękniejszą plażą w Wielkiej Brytanii, mieszkańcy Stackpole postanowili zadbać o własny spokój. Wioska nie chce powtórzyć losu innych miejsc, które utonęły pod naporem turystów z mediów społecznościowych.

Lokalne władze i mieszkańcy robią wszystko, by domy nie zamieniały się w kolejne apartamenty na wynajem krótkoterminowy, a Stackpole zachowało swój niepowtarzalny charakter.

W centrum życia wioski znajduje się XVI-wieczny Stackpole Inn. Ten historyczny zajazd nie przeszedł modernizacji pod dyktando turystycznych trendów - właściciele dbają o zachowanie oryginalnych cech i rodzinnej atmosfery. Zamiast rozbudowywać działalność, kładą nacisk na autentyczność i lokalność.

Mieszkańcy Stackpole z dumą pielęgnują swoje dziedzictwo kulturowe. Tradycyjne obchody, jak Festiwal Lampionów, pozostają wydarzeniem lokalnym, nie zaś masową atrakcją. Rytuał ten sięga XI wieku.

Wioska szczyci się również 800-letnim kościołem św. Jakuba, który zachował średniowieczny kamienny mur i wiele imponujących, historycznych detali.

Turystyka? Tak, ale z głową

Stackpole nie jest miejscem zamkniętym na gości. Turyści mogą zatrzymać się w Stackpole Inn przez cały rok, a w pobliskim Pembroke nie brakuje innych noclegów. Jednak lokalna społeczność nie organizuje masowych atrakcji, które mogłyby przyciągnąć tłumy "turystów z Tik-Toka".

