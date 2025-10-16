Gdańsk będzie jednym z miast gospodarzy FIVB Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn, które w 2027 roku odbędą się w Polsce - poinformowano na konferencji w Ergo Arenie.

Siatkarze reprezentacji Polski: Bartosz Kurek i Wilfredo Leon / Piotr Matusewicz / East News

W tym obiekcie zaplanowano fazę grupową z udziałem gospodarzy oraz mecze 1/8 i 1/4 finału. W sumie odbędzie się 18 spotkań.

22. mistrzostwa świata siatkarzy, ponownie w stawce 32 zespołów, odbędą się we wrześniu 2027 roku w Polsce. Jednym z miast gospodarzy, a pierwszym ogłoszonym podczas czwartkowej konferencji prasowej w Gdańsku, będzie właśnie Gród nad Motławą.

W Ergo Arenie rozegranych zostanie 18 meczów. W tym obiekcie zaplanowano spotkania dwóch z ośmiu grup, w tym z udziałem Biało-Czerwonych, a także konfrontacje 1/8 i 1/4 finału. Jeśli gospodarze zakwalifikują się do fazy pucharowej, to rywalizować będą w innych miastach.

Gdańsk doskonale nam się kojarzy, bo praktycznie przed każdą wielką imprezą, z której przywozimy medale, to gramy właśnie w tym mieście. Bardzo dobrze radzi sobie również drużyna klubowa Energa Trefl. Ten rejon siatkówką stoi, to jest przyjazne miasto, ale nie tylko nam, ale także innym dyscyplinom - podkreślił na konferencji prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

W 2023 roku Polacy triumfowali w Gdańsku w Lidze Narodów, a cztery lata wcześniej wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie w Tokio w 2021 roku. W 2014 roku w Ergo Arenie odbywały się mecze mistrzostw świata, a w latach 2013, 2017 i 2021 czempionatu Starego Kontynentu.

Według wstępnych ustaleń siatkarze gościć będą za dwa lata w Ergo Arenie przez dwa tygodnie.

To piękny obiekt ze wspaniałymi kibicami. Nie było przecież spotkania reprezentacji, aby trybuny nie były pełne. Liczymy, że właśnie tutaj rozpocznie się nasza droga na sam szczyt i medal mistrzostw świata. Trenerzy, sztab i zawodnicy mówią o Ergo Arenie w samych superlatywach i bardzo chcą tutaj grać - podkreślił szef związku.

Losowanie grup MŚ odbędzie się po zamknięciu rankingu FIVB, czyli po 27 września 2026 roku, kiedy zakończą się mistrzostwa Europy. Dokładna data i miejsce tego wydarzenia nie są jeszcze znane. Dopiero po tym etapie uruchomiona zostanie sprzedaż biletów, prawdopodobnie na przełomie 2026 i 2027 roku.