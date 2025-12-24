Tragiczny wypadek w Zielęcicach (Opolskie). Na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęło 6 osób.

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach - na odcinku Strzelin - Brzeg.

To skrzyżowanie dróg krajowych nr 39 i 94. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.

Jak informuje reporter RMF FM, w jednym samochodzie jechało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów zapalił się.

W wyniku wypadku zginęło 6 osób.

Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.





