Tragiczny wypadek w Zielęcicach (Opolskie). Na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 39 i 94 zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęło 6 osób.
- Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj rano ok. godz. 6.30 w opolskich Zielęcicach - na odcinku Strzelin - Brzeg.
To skrzyżowanie dróg krajowych nr 39 i 94. Zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe.
Jak informuje reporter RMF FM, w jednym samochodzie jechało pięć osób, a w drugim jedna. Po zderzeniu pierwszy z samochodów zapalił się.
W wyniku wypadku zginęło 6 osób.
Ruch na skrzyżowaniu DK39 i DK94 jest zablokowany. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.