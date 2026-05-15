Komenda Powiatowa Policji w Lubinie informuje o zakończeniu obławy na domniemanego sprawcę strzelaniny w tym mieście. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji.

Z komunikatu policji wynika, że interwencja miała miejsce dziś rano na terenie Wielkopolski. Nie ujawniono, w jakiej miejscowości natrafiono na ślad poszukiwanego. Funkcjonariusze dostali sygnał o nieznanym mężczyźnie w ogólnodostępnej altanie. 

"W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej" - informuje KPP w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to 21-latek poszukiwany w związku ze strzelaniną. 

"Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postepowania, to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać' - zastrzega policja.

W strzelaninie w Lubinie zginęło dwóch mężczyzn, a jeden został ranny. Do zdarzenia doszło w nocy z wtorku na środę w bloku mieszkalnym na osiedlu Przylesie.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym