Donald Tusk zabrał głos w sprawie małżeństw par jednopłciowych. Premier zapowiada przyspieszenie prac - zaapelował do szefów dwóch ministerstw o jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia. "Decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych nie będzie otwarciem możliwości adopcji" - zastrzegł jednak premier.

Tusk zastrzegł, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji dla par jednopłciowych.

Premier Donald Tusk poruszył temat transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

Zwrócił się do ministrów o szybkie ustalenie treści rozporządzenia.

Tusk wyraźnie zaznaczył, że rozporządzenie nie otworzy drogi do adopcji przez pary jednopłciowe.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił, że na podstawie wyroku TSUE i NSA warszawski USC wkrótce dokona transkrypcji małżeństw jednopłciowych polskich obywateli zawartych w UE.

Na wtorkowej konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk odniósł się do kwestii transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.

Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego, także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym - zaznaczył premier.

Tusk zaapelował do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego o "jak najszybsze ustalenie treści rozporządzenia", a do parlamentarzystów zwrócił się o jak najszybszą pracę nad przepisami ustawowymi.

Tusk: To nie będzie otwarcie możliwości adopcji

Jednocześnie Tusk zastrzegł, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości adopcji dla par jednopłciowych.

Żeby przeciąć wszelkie spekulacje, chcę podkreślić, że zarówno decyzja o wydaniu rozporządzenia, jak i przyszłe prace ustawowe to nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Tutaj będę, podobnie jak rząd i (...) także większość parlamentarna, jednoznaczny. Chciałbym, aby ten temat nie był przedmiotem spekulacji, czy też niepotrzebnych emocji. Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe - przekazał.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Niemczech.

Trzaskowski: USC będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych

Głos w tej sprawie zabrał dziś także Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

"Dziś dotarły do nas dokumenty w sprawie transkrypcji wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego" - poinformował we wpisie na X Trzaskowski. Podkreślił, że cieszy go, że na podstawie wyroku TSUE i kolejnych rozstrzygnięć NSA, warszawski USC w najbliższych dniach dokona transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci, co do których sądy wydały już wyroki.

"Jednocześnie podjąłem decyzję, że w oparciu o powyższe rozstrzygnięcia sądów, a więc w świetle kształtującej się w ten sposób linii orzeczniczej, w kolejnym kroku USC będzie dokonywał transkrypcji małżeństw osób tej samej płci obywatelstwa polskiego zawartych na terytorium państw Unii Europejskiej, które wystąpiły lub wystąpią z takim wnioskiem do USC" - przekazał Trzaskowski.

Zaznaczył, że jako kierownik USC w Warszawie porusza się w granicach obowiązującego prawa, w tym ustaw, rozporządzeń i wyroków sądów polskich i europejskich. Dodał, że prezydent Warszawy nie ma w tej sprawie swobody podejmowania decyzji. Zaznaczył, że wyrok TSUE i wyroki NSA mają skutek systemowy, w którym transkrypcja małżeństw jednopłciowych powinna być dokonywana niezależnie od tego, czy w sprawie danej pary zapadł wyrok sądu.

"Do czasu wprowadzenia rozwiązania systemowego, czyli rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje będą dokonywane w ramach istniejących możliwości technicznych" - podał.