Punkty pomocy dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy, w których będą prowadzone bezpłatne konsultacje, powstały we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i w Legnicy. Prowadzi je Fundacja Non Licet. Zostały uruchomione w ramach pilotażowego projektu samorządu województwa dolnośląskiego.

/ Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Materiały prasowe

Organizatorzy przedsięwzięcia, powołując się na badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wskazują, że w czasie pandemii 27 proc. dzieci i młodzieży doświadczyło co najmniej jednej formy krzywdzenia, a jedno dziecko na 11 przyznało, że nie ma nikogo, kto mógłby zaoferować mu wsparcie w trudnej sytuacji.

W czterech punktach na Dolnym Śląsku - we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy oraz w Wałbrzychu - dzieci, młodzież i ich opiekunowie zostaną otoczeni wsparciem psychologicznym. Ma to pomóc dziecku i jego rodzicom lub opiekunom w takich sytuacjach, jak: przemoc w rodzinie, kryzys emocjonalny, konflikty z rówieśnikami czy osobami dorosłymi, zwiększony poziom stresu lub złości, doświadczanie lub przejawianie agresji werbalnej i niewerbalnej, odczuwanie presji ze strony rówieśników lub osób dorosłych.

Jak podkreślono, pomoc będzie miała charakter interwencyjny. Pilotaż zakłada objęcie dziecka wsparciem w wymiarze czterech godzin konsultacji psychologicznych. Następnie dziecko i opiekun zostanie skierowany do właściwego podmiotu, w którym będą mogli uzyskać specjalistyczną pomoc dostosowaną do potrzeb - podano w komunikacie.

Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, zaznaczył że samorządowy program ma uzupełnić ofertę bezpłatnej, specjalistycznej pomocy bezpośredniej skierowanej zarówno do dzieci jak i dorosłych na terenie województwa dolnośląskiego. Widząc problem dostępu do specjalistów, chcemy dotrzeć również do osób spoza Wrocławia, z miejscowości znajdujących się w mniejszych gminach, stąd nasze punkty we wszystkich subregionach województwa - powiedział Krzyżanowski.