Nagranie z wrocławskiego zoo, na którym niewielki mundżak chiński staje oko w oko z ważącą 1,7 tony samicą nosorożca indyjskiego, stało się prawdziwym hitem sieci. Wideo, które pojawiło się w internecie w czwartek, w błyskawicznym tempie zdobyło kilka milionów wyświetleń i wywołało lawinę komentarzy.

Zrzut ekranu / Wrocławskie ZOO / Facebook

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Na nagraniu opublikowanym przez wrocławskie zoo widać, jak niepozorny, kilkunastokilogramowy mundżak chiński bez wahania "zaczepia" znacznie większego od siebie nosorożca indyjskiego.

Choć różnica w gabarytach jest ogromna, zwierzęta przez chwilę mierzą się ze sobą niemal jak równy z równym.

Internauci nie kryją podziwu dla odwagi malucha, który swoim zachowaniem zaskarbił sobie sympatię tysięcy osób

Instagram Rolka

Pod nagraniem pojawiły się tysiące komentarz. Wiele osób żartobliwie komentuje brawurę mundżaka chińskiego.

"Chcę tego malucha do pilnowania chałupy" - napisała jedna z użytkowniczek, wyrażając uznanie dla zadziornego zwierzaka.



Na szczęście spotkanie zwierząt zakończyło się bez żadnych obrażeń. Pracownicy zoo podkreślają, że takie sytuacje, choć rzadkie, pokazują nieprzewidywalność zwierzęcych zachowań oraz niezwykły charakter nawet najmniejszych mieszkańców ogrodu zoologicznego.